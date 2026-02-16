Sie ist es wirklecchhh!: Dschungelcamperin Ariel ist die neue Schweizer Bachelorette

Nach dem Dschungelcamp und "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" drückt Ariel dem Reality-TV-Jahr 2026 weiter ihren Stempel auf. Die streitbare Baslerin sucht nun als neue Schweizer "Bachelorette" ihren Traummann.

Im Dschungelcamp gab sie die selbsternannte moralische Instanz. In "Reality Queens" stöckelt sie seit Anfang Februar "Auf High Heels durch den Dschungel". Ariel (22) prägt bisher das Reality-Jahr 2026 wie keine andere. Bald steht sie auch noch im Mittelpunkt einer Datingshow. Die gebürtige Baslerin ist die neue "Bachelorette" der Schweiz. Das gaben Ariel und die Plattform realityschweiz in einem geteilten Post auf Instagram bekannt.

"Jaaaa, sie ist es wirklecchhh!" heißt es zu dem Video, in dem verschiedene Gesichter aus dem Schweizer "Bachelorette"-Kosmos zu Wort kommen und Ariel in der "Familie" willkommen heißen. Anschließend stellt sie sich selbst als neue TV-Rosenverteilerin vor. Der Clip bestätigt die anhaltenden Gerüchte um die Verpflichtung der Dschungelcamperin, die sich in der RTL-Show als Chefanklägerin des späteren Königs Gil Ofarim (43) hervortat.

Ein Format jagt das nächste

Dass Ariel nun Rosen verteilt, ist der nächste Schritt in ihrer Reality-Karriere: 2023 nahm sie mit ihrem damaligen Partner Giuliano Hediger bei RTL+ an "Love Fool" teil. Später trat sie unter anderem in "The 50" sogar unter seinem Nachnamen auf - obwohl das Paar nie verheiratet war. Nach der Geburt der fast zweijährigen Tochter Ileyna Amani trennte sich Ariel von Giuliano, der selbst schon in einer Staffel von "Die Bachelorette" dabei war.

Privat heißt die junge Mutter Valeria und machte eine Ausbildung als Betreuungsfachfrau für Kinder und Jugendliche. Ihr Künstlername Ariel ist von der Disney-Figur Arielle inspiriert: Lange waren rot gefärbte Haare ihr Markenzeichen, die an die Meerjungfrau erinnerten. Ihren Nachnamen hält das mittlerweile erblondete TV-Gesicht dagegen konsequent unter Verschluss.