Sie ist es wirklecchhh!: Dschungelcamperin Ariel ist die neue Schweizer Bachelorette

Nach dem Dschungelcamp und "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" drückt Ariel dem Reality-TV-Jahr 2026 weiter ihren Stempel auf. Die streitbare Baslerin sucht nun als neue Schweizer "Bachelorette" ihren Traummann.
Im Dschungelcamp gab sie die selbsternannte moralische Instanz. In "Reality Queens" stöckelt sie seit Anfang Februar "Auf High Heels durch den Dschungel". Ariel (22) prägt bisher das Reality-Jahr 2026 wie keine andere. Bald steht sie auch noch im Mittelpunkt einer Datingshow. Die gebürtige Baslerin ist die neue "Bachelorette" der Schweiz. Das gaben Ariel und die Plattform realityschweiz in einem geteilten Post auf Instagram bekannt.