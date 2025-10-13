Sie ist die Allergrößte: Gabriela Sabatini schwärmt von Steffi Graf

In einem seltenen Interview spricht Gabriela Sabatini über ihre einstige Rivalin Steffi Graf. Die argentinische Tennis-Legende findet rührende Worte für die Deutsche und verrät, wie sich ihre Beziehung über die Jahre entwickelt hat. Auch ein persönliches Treffen ist geplant.
Auf dem Tennisplatz lieferten sie sich in den 80er- und 90er-Jahren erbitterte Duelle. 40-mal standen sich Gabriela Sabatini (55) und Steffi Graf (56) gegenüber, oft in großen Halbfinals und Finals der wichtigsten Turniere der Welt. Heute pflegen die beiden Tennis-Legenden ein herzliches Verhältnis. In einem Interview mit "Bild" spricht die 55-jährige Argentinierin nun über ihre Bewunderung für die deutsche Ikone.