Sie ist 94 Jahre alt: Schauspiel-Ikone Ingrid van Bergen ist erblindet

Ingrid van Bergen hat in einem Interview offenbart, dass sie erblindet ist. Ihrem Schicksal stellt sich die Schauspiel-Ikone und Dschungelcamp-Gewinnerin tapfer.
In den 1950er- und 1960er-Jahren gehörte Ingrid van Bergen (94) zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen. Heute lebt sie zurückgezogen in der Lüneburger Heide. In einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung offenbart sie nun ihre gesundheitlichen Probleme. "Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind", berichtet van Bergen. Dennoch gehe es ihr gut, versichert sie.