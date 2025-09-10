Sie hege keinen Groll: Anna Wintour: Der Teufel trägt Prada ist eine gerechte Darstellung

Aktuell wird "Der Teufel trägt Prada 2" produziert. Anna Wintour spricht versöhnlich über die diffamierende Inszenierung der Modemagazin-Chefin im Original, der sie als Vorlage gedient haben soll.
Im globalen Erfolgsfilm "Der Teufel trägt Prada" (2006) mimte Schauspielerin Meryl Streep (76) die verbissene Chefredakteurin des fiktiven Modemagazins "Runway". Eine Rolle, die an Anna Wintour (75), jahrzehntelange Chefredakteurin der "Vogue", angelehnt sein soll. Wintour befand diese Darstellung als "gerecht".