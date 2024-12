Sie hatte Produzenten verklagt: Langer, harter Kampf: Paula Abdul legt Rechtsstreit bei

Paula Abdul (62) hat ihre Klage gegen den britischen TV-Produzenten Nigel Lythgoe (75) wegen sexueller Belästigung offenbar beigelegt. In der vor einem Jahr eingereichten Klage hatte die Sängerin den 75-Jährigen beschuldigt, sie zweimal sexuell belästigt zu haben. Das erste Mal angeblich, als sie gemeinsam bei der Talentshow "American Idol" arbeiteten. Zu einem zweiten Übergriff soll es den Vorwürfen zufolge im Jahr 2014 in seinem Haus gekommen sein. Lythgoe hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen.

"Langer und harter Kampf" für Paula Abdul

In einer Erklärung gegenüber der BBC sagte Paula Abdul nun, sie sei erleichtert, dass der Rechtsstreit vorbei sei. "Ich bin dankbar, dass dieses Kapitel erfolgreich abgeschlossen wurde und ich es nun hinter mir lassen kann." Es sei "ein langer und hart geführter, persönlicher Kampf" gewesen, so die Grammy- und Emmy-Preisträgerin.

Weiter erklärte sie laut BBC, sie hoffe, dass ihre Erfahrung "anderen Frauen, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, als Ansporn dienen kann, ihre eigenen Herausforderungen mit Würde und Respekt zu meistern, damit auch sie ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen können". Die Bedingungen des Vergleichs wurden nicht öffentlich gemacht.

"Beunruhigende Zeit"

Lythgoe erklärte nach der Einigung der BBC zufolge, er sei froh, "dies hinter mir zu lassen". Der Fernsehproduzent hatte die Anschuldigungen zuvor zurückgewiesen und sie als "eine entsetzliche Verleumdung" bezeichnet. In seiner eigenen Erklärung sagte Lythgoe: "Wir leben in einer beunruhigenden Zeit, in der eine Person nun automatisch als schuldig gilt, bis ihre Unschuld bewiesen ist, ein Prozess, der Jahre dauern kann." Deshalb sei er froh, dass die Sache abgeschlossen sei. "Ich kenne die Wahrheit, und das gibt mir großen Trost."

Paula Abdul war in den ersten Staffeln der Castingshow "American Idol" von 2002 bis 2009 Teil der Jury, Lythgoe deren Executive Producer. Auch bei "So You Think You Can Dance" arbeitete Abdul mit Nigel Lythgoe zusammen. Sie waren 2015 und 2016 beide Teil der Jury.