Susan Wojcicki (1968-2924) ist tot. Die langjährige CEO von YouTube ist im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, wie ihr Ehemann Dennis Troper mitteilte.

"Mit tiefer Trauer teile ich die Nachricht vom Tod von Susan Wojcicki. Meine geliebte Ehefrau, mit der ich 26 Jahre lang verheiratet war, und Mutter unserer fünf Kinder, hat uns heute nach zwei Jahren mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs verlassen", schrieb Troper auf Facebook.

Dazu teilte er mehrere Familienfotos, auch einige mit den gemeinsamen Kindern, und fügte weiter hinzu: "Susan war nicht nur meine beste Freundin und Lebensgefährtin, sondern auch ein brillanter Geist, eine liebevolle Mutter und eine gute Freundin für viele."

Ihr Einfluss "auf unsere Familie und die Welt" sei "unermesslich" gewesen, so Troper weiter. "Wir sind untröstlich, aber dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten. Bitte denken Sie an unsere Familie, während wir diese schwere Zeit durchstehen."

Die mächtigste Frau im Internet?

Susan Wojcicki war eine Pionierin des digitalen Zeitalters und eine der Personen, die die Technologie, die wir heute tagtäglich benutzen, maßgeblich mitgeprägt hat. Wojcicki studierte Geschichte und Literatur in Harvard sowie Ökonomie an der University of California. In den 1990er Jahren vermietete sie ihre Garage an Larry Page (51) und Sergey Brin (50), die Gründer von Google. 1999, ein Jahr nach ihrer Unternehmensgründung, engagierten die beiden sie als 16. Mitarbeiterin und erste Marketingmanagerin der Firma.

Sie war unter anderem an der Entwicklung der Google Doodles verantwortlich und brachte die Idee für Werbeplätze auf Google hervor. Von ihr stammte auch die Idee, Google solle die Videoplattform YouTube kaufen, was das Unternehmen schließlich 2006 tat. Susan Wojcicki war ab 2014 CEO von YouTube. 2015 wurde sie als "die wichtigste Person im Advertising" bezeichnet, das "Time"-Magazin nannte sie zudem "mächtigste Frau im Internet". 2023 trat sie von ihrem Posten zurück, um sich auf "Familie, Gesundheit und persönliche Projekte" zu fokussieren.