Sie hatte Gebärmutterkrebs: Mit 57 gestorben: Ariana DeBose trauert um ihre Mutter Gina

Ariana DeBose trauert um ihre Mutter Gina. Die Oscarpreisträgerin gab bekannt, dass sie an Gebärmutterkrebs litt. Sie wurde 57 Jahre alt. Auf Instagram widmete DeBose ihr emotionale persönliche Worte.
Oscarpreisträgerin Ariana DeBose (32) trauert um ihre Mutter Gina. Wie die Schauspielerin am Dienstag auf Instagram mitteilte, starb ihre Mutter am Sonntagmorgen im Alter von 57 Jahren in Folge von Gebärmutterkrebs im dritten Stadium. Ihre "wunderschöne, lustige, besondere Kriegerkönigin Mutter" habe seit drei Jahren gegen die "heimtückische Krankheit" gekämpft, so DeBose.