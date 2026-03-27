Sie hatte Anzeige erstattet: Vermögen von Bond-Girl Ursula Andress wohl wieder aufgetaucht

Ursula Andress soll um Millionen geprellt worden sein - jetzt hat die italienische Finanzpolizei Güter im Wert von 20 Millionen Euro beschlagnahmt.
Ursula Andress (90), die als erstes Bond-Girl in die Filmgeschichte einging, hat offenbar einen kleinen Sieg in einem Vermögensfall errungen. Italiens Finanzpolizei Guardia di Finanza hat Medienberichten zufolge am 26. März in der Provinz Florenz Immobilien, Kunstwerke und Bankguthaben im Gesamtwert von rund 20 Millionen Euro sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den Erlös von Geldwäsche handelt - begangen auf Kosten der 90-jährigen Schweizer Schauspielerin.