Sie hatte Anzeige erstattet: Vermögen von Bond-Girl Ursula Andress wohl wieder aufgetaucht

Ursula Andress soll um Millionen geprellt worden sein - jetzt hat die italienische Finanzpolizei Güter im Wert von 20 Millionen Euro beschlagnahmt.

Ursula Andress (90), die als erstes Bond-Girl in die Filmgeschichte einging, hat offenbar einen kleinen Sieg in einem Vermögensfall errungen. Italiens Finanzpolizei Guardia di Finanza hat Medienberichten zufolge am 26. März in der Provinz Florenz Immobilien, Kunstwerke und Bankguthaben im Gesamtwert von rund 20 Millionen Euro sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den Erlös von Geldwäsche handelt - begangen auf Kosten der 90-jährigen Schweizer Schauspielerin.

Ursula Andress: "Man hat mich gezielt als Opfer ausgewählt" Ausgangspunkt des Falls war eine Strafanzeige, die Andress bei den Schweizer Behörden erstattet hatte. Darin schilderte sie, wie ihr Vermögen über Jahre hinweg systematisch geplündert worden sei: rund 18 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet etwa 20 Millionen Euro), die ihr damaliger Vermögensverwalter angeblich ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung von ihren Konten abgezogen haben soll, wie die Schweizer Zeitung "Blick" berichtete.

Die Schauspielerin selbst schilderte im Januar gegenüber "Blick" die emotionale Dimension des Falls in deutlichen Worten: "Ich stehe noch immer unter Schock. Man hat mich gezielt als Opfer ausgewählt." Acht Jahre lang sei sie umgarnt und umworben worden. "Sie haben mich skrupellos angelogen und mein Wohlwollen und Vertrauen auf perfide, ja kriminelle Weise ausgenutzt, um mir alles zu nehmen."

Laut einem Bericht der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" soll mit dem veruntreuten Geld unter anderem eine Villa in der Toskana, bekannt für ihre bedeutende Kunstsammlung, gekauft worden sein.

Laut der offiziellen Mitteilung der Guardia di Finanza wurden in San Casciano Val di Pesa insgesamt elf Immobilieneinheiten sowie 14 Grundstücke mit Wein- und Olivenanbau beschlagnahmt, dazu Kunstobjekte und weitere Finanzwerte. Die Ermittler rekonstruierten dabei akribisch den sogenannten "Paper Trail" - den Weg des Geldes durch eine Reihe verschachtelter Transaktionen, die die Herkunft der Mittel verschleiern sollten.

Ursula Andress wurde weltberühmt durch ihren Auftritt als Honey Ryder in "James Bond jagt Dr. No" (1962). Die Szene, in der sie in einem weißen Bikini aus dem Meer steigt, gilt bis heute als eine der prägendsten Bilder der Kinogeschichte. Danach spielte sie unter anderem an der Seite von Elvis Presley in "Acapulco" sowie neben Frank Sinatra und Dean Martin in "Vier für Texas". Auch in der Bond-Parodie "Casino Royale" (1967) war sie zu sehen.