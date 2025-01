1 Lady Gaga veröffentlicht bald ihr Album "Mayhem". Foto: imago/UPI Photo

In etwas mehr als einem Monat hat das Warten für Fans von Lady Gaga endlich ein Ende. Ihr neues Album wurde jetzt offiziell für Anfang März angekündigt.











Link kopiert



Mit ihrem kommenden Album möchte Lady Gaga (38) offenbar für Aufruhr in der Musikwelt sorgen - zumindest deutet das der nun veröffentlichte Name der Platte an. Unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Account der Sängerin und Schauspielerin wurde am 27. Januar mitgeteilt, dass es "Mayhem" - also übersetzt in etwa "Chaos" - heißen wird.