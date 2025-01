Sie hat mich umgehauen: Herzogin Meghan: Ihre Freundin Mindy Kaling schwärmt vom Netflix-Dreh

1 Mindy Kaling (l.) und Herzogin Meghan kennen sich seit Jahren. Die dreifache Mutter ist eine der Gäste, die Meghan in ihrer neuen Netflix-Serie begrüßt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire / imago images/MediaPunch/Casey Flanigan/imageSPACE

Im Trailer zur Netflix-Serie "With Love, Meghan" taucht auch Schauspielerin Mindy Kaling auf. Wie es zu der Zusammenarbeit kam und was sie bei den Dreharbeiten umhaute, hat die Freundin der Herzogin nun bei den Golden Globes verraten.











"The Office"-Star Mindy Kaling (45) ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch eine enge Freundin von Herzogin Meghan (43). Sie wird in der neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" zu sehen sein, die am 15. Januar auf Netflix erscheint. Am Rande der Golden Globes am 5. Januar gab sie ein paar Einblicke in die gemeinsamen Dreharbeiten.