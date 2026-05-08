Rihanna hat sich ein neues Tattoo stechen lassen - basierend auf den Kritzeleien ihrer Kinder. Entstanden ist ein einzigartiges Motiv mit emotionalem Wert.
Rihanna (38) hat sich ein weiteres Tattoo stechen lassen - und dieses ist besonders persönlich. Denn die Vorlage stammt von ihren Kindern. Die Sängerin, die bereits mehr als 25 Tattoos trägt, entschied sich für ein Motiv, das direkt aus der Kreativität ihrer Babys entstanden ist. Verantwortlich für die Umsetzung ist der bekannte Tätowierer Keith McCurdy, besser bekannt als "Bang Bang", der das Ergebnis auf Instagram präsentierte.