Rihanna hat sich ein neues Tattoo stechen lassen - basierend auf den Kritzeleien ihrer Kinder. Entstanden ist ein einzigartiges Motiv mit emotionalem Wert.

Rihanna (38) hat sich ein weiteres Tattoo stechen lassen - und dieses ist besonders persönlich. Denn die Vorlage stammt von ihren Kindern. Die Sängerin, die bereits mehr als 25 Tattoos trägt, entschied sich für ein Motiv, das direkt aus der Kreativität ihrer Babys entstanden ist. Verantwortlich für die Umsetzung ist der bekannte Tätowierer Keith McCurdy, besser bekannt als "Bang Bang", der das Ergebnis auf Instagram präsentierte.

Das Tattoo zeigt die Kritzeleien der Kinder und ziert ihre linke Kniekehle. Auch die Originalskizze, bunte Stifte auf Papier, zeigt der Tätowierer auf Instagram.

Er ist Rihannas Stamm-Tätowierer

Bang Bang verbindet mit Rihanna eine lange gemeinsame Geschichte. Seit Jahren arbeitet er mit der Sängerin zusammen und hat zahlreiche ihrer Tattoos gestochen. In einer Geburtstagshommage auf Instagram aus dem Jahr 2018 würdigte er diese enge Zusammenarbeit.

"Deine Unterstützung für meine Arbeit in den letzten mehr als 10 Jahren hat mein Leben verändert. Es war mir ein Privileg, dich zu tätowieren, aber noch wichtiger ist, dass es mir eine Ehre war, dein Freund zu sein", schrieb er auf Instagram. Begleitet wurde der Beitrag von Fotos, die zeigen, wie er im Laufe der Jahre Tattoos auf ihrem Rücken, ihrer Brust, ihrem Hals, ihrem Knöchel und ihren Fingern gestochen hat.

Rihanna ist dreifache Mutter: Ihr ältester Sohn RZA wird in diesem Monat vier Jahre alt, Riot ist zwei und Tochter Rocki ist acht Monate alt. Die Kinder hat sie gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (37).