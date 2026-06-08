Sie hat Gewissheit: Anna Heiser macht Ergebnis ihres Krebs-Gentests öffentlich

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser hat das Ergebnis ihres Krebs-Gentests erhalten. Die Nachricht zu öffnen, fiel ihr alles andere als leicht.
Erleichterung nach einer langen Phase der Ungewissheit: Anna Heiser (35) hat auf Instagram mitgeteilt, dass ihr Krebs-Gentest negativ ausgefallen ist. Die frühere "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin trägt die gefürchtete Genmutation demnach nicht in sich. Für Heiser ist das Ergebnis ein wichtiger Moment - auch weil der Weg dorthin für sie mit Angst, Warten und großer Überwindung verbunden war.