Fran Drescher unterhält einige Freundschaften mit "Benefits", wie sie in einem neuen Interview erzählt. Das liegt auch an ihrem schwulen Ex-Mann, dem sie immer noch sehr nahe steht.

Das Beziehungskonzept von "Die Nanny"-Star Fran Drescher (67) lautet nach wie vor: Friends with Benefits. Der Ausdruck beschreibt Freundschaften, bei denen es auch zu Sex kommen kann, die aber keine Beziehung im klassischen Sinne sind.

Bei der Vorführung von "The Friend" Anfang der Woche verriet die Schauspielerin gegenüber "Page Six", dass sie mittlerweile "eine kleine Rotation" solcher Freunde habe. Demnach hatte Drescher vor fünf Jahren bereits gesagt, dass sie eine "Freundschaft mit Vorzügen" pflege. Mittlerweile sind wohl neue Freunde hinzugekommen. Dem überraschten Gesicht des Reporters nach dieser Aussage antwortete die Schauspieler lachend: "Ich bin Fran Drescher, was denken Sie denn?"

Ihr Ex-Mann bleibt die Nummer 1

Drescher war von 1978 bis 1999 mit ihrer Jugendliebe Peter Marc Jacobson (67) verheiratet. Nach ihrer Scheidung outete Jacobson sich als schwul - bis heute sind die beiden sehr gut befreundet. Auch in dem neuen Interview erklärte Drescher, dass sie ihrem Ex-Mann "sehr nahe" stünde und jedem anderen Mann in ihrem Leben daher nur die sogenannte "Freundschaft Plus" bieten könne.

2020 hatte Drescher gesagt, dass sie ihren speziellen Freund mit Vorzügen wegen ihres ausgebuchten Terminkalenders etwa zweimal im Monat sehe - und dass das "mehr als genug" sei für sie. Drescher berichtet in dem aktuellen Gespräch auch, dass sie genug andere Probleme hat: So beschäftigten sie zuletzt der Streik der Schauspieler in Hollywood, der Tod ihres Vaters im Jahr 2024 und die Brände in Los Angeles, die ihr Haus beschädigt haben.

Den ganzen Herausforderungen in ihren Leben begegnet Drescher mit Geduld, Nachsicht mit sich selbst und engen Freunden: "Ich versuche nicht, es zu verstecken. Ich bin sehr behutsam mit mir selbst. Ich teile mit, was ich durchmache und ich beschränke mich auf wenige Leute, bei denen ich mich sicher fühle und mit der Zeit wird es besser."