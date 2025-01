Foto: action press/i-Images via ZUMA Press

Anna Wintour (75) will Prinzessin Kate (43) auf dem Cover der "Vogue" sehen. Die Chefredakteurin des Modemagazins soll der Britin dafür sogar einige Zusagen gegeben haben, die bei weitem nicht alle Cover-Stars bekommen.

Wie die britische "Mail on Sunday" exklusiv berichtet, soll Kate für ihr Cover sowohl ihr Outfit als auch den Fotografen wählen dürfen, von dem sie sich ablichten lässt. Auch, ob sie ein Interview geben wolle oder nicht, darf Kate selbst entscheiden. Sogar, in welchen Ländern sie auf dem Titelblatt erscheint, liegt in ihrer Hand, wobei Großbritannien und die USA "eine Selbstverständlichkeit" seien, wie es heißt. Das Angebot soll Wintour der Prinzessin über einen Mittelsmann persönlich überbracht haben.

Nicht Kates erstes "Vogue"-Cover

Sollte Prinzessin Kate einwilligen, wäre es nicht das erste Mal, dass sie auf dem "Vogue"-Cover zu sehen ist. Im Juni 2016 zierte sie bereits die britische Ausgabe zum 100-jährigen Jubiläum des Magazins. Eine Quelle wird von der Zeitung mit den Worten zitiert: "Die Prinzessin hat seit diesem ersten Cover einen langen Weg zurückgelegt. Sie ist eine globale Mode-Ikone, aber sie ist so viel mehr."

Ihr mutiger Kampf gegen den Krebs und die Erziehung ihrer drei kleinen Kinder in der Öffentlichkeit würden sie zu einem Vorbild für Millionen von Menschen machen, heißt es. Und weiter: "Ihre Geschichte wäre eine Inspiration für so viele Frauen, die das gleiche durchmachen wie sie."

Chemotherapie im September abgeschlossen

Kurz nachdem Prinz Williams (42) Vater, König Charles III. (76), eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, hatte auch Kate im letzten Jahr mitgeteilt, dass sie an Krebs erkrankt war. Im September berichtete sie, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Mitte Januar schrieb sie auf Instagram: "Wie jeder, der eine Krebsdiagnose erfahren hat, braucht es Zeit, sich an eine neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfüllendes Jahr. Es gibt viel, worauf man sich freuen kann."