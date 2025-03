Sie hat auch Lady Di getroffen: Drew Barrymore ist riesiger Fan von Prinz Harry

Prinz Harrys (40) Ehefrau, Herzogin Meghan (43), hat mit "With Love, Meghan" zuletzt für viele Schlagzeilen gesorgt. Als Gast in der "The Drew Barrymore Show" macht sie aber nicht nur Werbung für ihre neue Netflix-Lifestyle-Serie. Sie schwärmt auch von ihrem Mann - und ist dabei nicht die Einzige. Drew Barrymore (50) macht direkt mit. Außerdem erzählt die Schauspielerin und Moderatorin, wie sie einst auf Harrys Mutter, die tragisch verstorbene Prinzessin Diana (1961-1997) traf, und wie viel dieser Augenblick ihr bedeutet hat.

Drew Barrymore hat Prinz Harry "schon immer sehr geliebt"

Sie habe Prinz Harry "schon immer sehr geliebt", gesteht Barrymore im Gespräch mit Meghan. "Er hat außergewöhnliche Dinge durchgemacht", erklärt die Schauspielerin, die "eine gewisse Rebellion" zu schätzen wisse, weil sie auch solch eine Seite an sich habe. Damit spielt sie vermutlich auf die etwas turbulenteren Jugendjahre des Prinzen an. "Ich finde ihn so unglaublich, ich bin so ein riesiger Fan von ihm und kenne ihn nicht einmal [persönlich]." Da kann Meghan nur beipflichten: "Ich habe großes Glück. Ich bin mit dem witzigsten, süßesten und charmantesten Menschen verheiratet... und er ist ein toller Vater."

Barrymore kommt auch kurz darauf zu sprechen, dass sie im Alter von nur sieben Jahren Lady Di getroffen hat - eine Chance, die Meghan nie hatte. Sie habe sogar im Studio ein Bild von dem Treffen, erzählt die 50-Jährige. Das Foto zeigt, wie Barrymore der Prinzessin gerade eine "E.T."-Puppe überreicht. Es sei "einer der besondersten Momente" ihres Lebens gewesen. "Ich habe sie so sehr geliebt, und ich halte große Stücke auf ihn", erzählt sie weiter über Diana und Harry. Aber warum ausgerechnet diese Puppe? Barrymore spielte schon als Kind in dem 1992 erschienenen Klassiker "E.T. - Der Außerirdische" von Steven Spielberg (78) mit.