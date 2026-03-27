Sie hat alles im Griff: Der Alte-Star Stephanie Stumph zeigt sich mit Baby bei der Arbeit

Schauspielerin Stephanie Stumph ist zurück am Filmset - und hat ihren jüngsten Sohn gleich mitgebracht. Auf Instagram gewährt die 41-Jährige Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter und Vollzeit-Schauspielerin.
Kind und Karriere unter einen Hut bringen: Für viele Mütter ist das eine tägliche Herausforderung. Stephanie Stumph (41) macht da keine Ausnahme - und zeigt gerade offen, wie das in der Praxis aussieht. Die Schauspielerin, bekannt aus der ZDF-Krimireihe "Der Alte", steht wieder vor der Kamera. Und sie kommt zur Arbeit nicht allein: Ihr jüngster Sohn, der im September 2025 zur Welt kam und dessen Name bisher nicht öffentlich ist, begleitet sie beim Dreh.