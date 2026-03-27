Sie hat alles im Griff: Der Alte-Star Stephanie Stumph zeigt sich mit Baby bei der Arbeit

Schauspielerin Stephanie Stumph ist zurück am Filmset - und hat ihren jüngsten Sohn gleich mitgebracht. Auf Instagram gewährt die 41-Jährige Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter und Vollzeit-Schauspielerin.

Kind und Karriere unter einen Hut bringen: Für viele Mütter ist das eine tägliche Herausforderung. Stephanie Stumph (41) macht da keine Ausnahme - und zeigt gerade offen, wie das in der Praxis aussieht. Die Schauspielerin, bekannt aus der ZDF-Krimireihe "Der Alte", steht wieder vor der Kamera. Und sie kommt zur Arbeit nicht allein: Ihr jüngster Sohn, der im September 2025 zur Welt kam und dessen Name bisher nicht öffentlich ist, begleitet sie beim Dreh.

Auf Instagram gibt Stumph ihren Followern einen ungeschminkten Einblick in diesen Alltag. In einer Story meldete sie sich direkt vom Set: Noch drei Drehtage, dann habe das Team den aktuellen Block geschafft - "Und er auch", fügte sie hinzu, richtet die Kamera auf das Baby in ihrem Arm und fragte ihn augenzwinkernd: "Kann die Mama drehen gehen?" Ans Publikum gewandt folgt dann das Fazit: "Gleich geht's los."

Baby auf dem Arm, Drehbuch auf dem Tisch

Neben der Story teilt Stumph auch ein Foto, das die Situation auf den Punkt bringt: Vor ihr liegen ein Presse- oder Autogrammbild sowie ein Drehbuch, daneben steht ein Becher mit Löffel - und auf ihrem Arm liegt, dick eingemummelt, ihr Sohn. Die Schauspielerin trägt dabei einen Blazer. Dazu schrieb sie schlicht: "Alles im Griff."

Stumph ist mittlerweile zweifache Mutter. Bereits im Juni 2022 wurde sie zum ersten Mal Mama - Sohn Anton ist inzwischen drei Jahre alt. Im Mai vergangenen Jahres gab sie in einem Interview mit "Gala" bekannt, erneut schwanger zu sein. Vater beider Kinder ist ihr Partner, ein Münchner Oberarzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, den sie 2020 nach einem Set-Unfall kennenlernte.

Eine ausgedehnte Babypause kam für die Tochter von Schauspieler Wolfgang Stumph (80) von Anfang an nicht infrage. Bereits im Mai hatte sie angekündigt, nach zwei Monaten Mutterschutz wieder ans Set zurückzukehren. Sie liebe ihren Beruf - und sei schlicht "nicht die geborene Mama", die sich auf dem Spielplatz ausschließlich verwirklichen wolle. Ohne berufliche Aufgaben würde sie unglücklich werden, sagte sie damals offen.

Im Januar 2026 sprach sie mit "Bunte.de" noch deutlicher über die Realität des Alltags mit zwei Kindern: Natürlich sei es anstrengend. Wer denke, es werde mit dem zweiten Kind einfacher, liege falsch - aber so sei nun mal das Leben. Dabei machte sie eine wichtige Unterscheidung: Nicht das Baby selbst sei anstrengend, sondern die Gesamtsituation eben herausfordernd. Für Sport bleibe derzeit keine Zeit, die Ernährung beobachte sie ein bisschen, aber Fitness sei momentan definitiv nicht ihre Priorität. Ihr Fazit mit einem Augenzwinkern: "Meine Kinder sind Sport, Punkt." Stumph steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera - seinerzeit bereits an der Seite ihres Vaters - und hat offensichtlich nicht vor, das zu ändern. Auch nicht mit Baby auf dem Arm.