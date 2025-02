Im Hause Baldwin ist wohl oft ziemlicher Trubel angesagt. Alec Baldwin (66) und seine Ehefrau Hilaria (41) haben schon sieben gemeinsame Kinder und sechs Tiere. So ganz scheint sich der Schauspieler aber nicht sicher zu sein, ob vielleicht doch noch weiterer Nachwuchs hinzukommen soll.

Ist es an der "Zeit, noch eins zu bekommen"?

Hilaria Baldwin, die seit 2012 mit ihrem Mann verheiratet ist, gibt im Gespräch mit dem US-Magazin "People" zu: "Er fragt mich immer nach mehr Kindern." Baldwin hat offenbar Bedenken, wie dies aufgefasst werden könnte. "Verurteilen Sie mich nicht", sagt der Schauspieler. Er erklärt sich: "Ich will eigentlich keins." Aber ab und an, wenn das Baby älter werde "und etwa zwei Jahre alt ist, sehe ich [Hilaria] an und denke: 'Zeit, noch eins zu bekommen.'" Seine Frau kann nur beipflichten: "Sie sind so süß." Gleichzeitig räumt sie aber auch ein, dass ihr "Körper wirklich müde" sei.

Lesen Sie auch

Würden die beiden wirklich rund alle zwei Jahre ein Kind bekommen wollen, wäre es tatsächlich wieder an der Zeit für ein Baby. Tochter Carmen ist mit elf Jahren das älteste gemeinsame Kind, Töchterchen Ilaria ist schon Zwei. Aus einer vorangegangenen Ehe mit seiner Schauspielkollegin Kim Basinger (71) hat Alec Baldwin zudem seine Tochter Ireland (29).

Die Baldwins sind "eine wilde Familie"

Einblicke in das Familien-Chaos möchte das Paar in seiner neuen Reality-Show "The Baldwins" geben, die ab dem 23. Februar über den US-Sender TLC zu sehen sein wird. In einem Ende Januar veröffentlichten Trailer erklärt Hilaria: "Sieben Kinder, sechs Tiere und zwei Eltern... eine wilde Familie."

Doch es wird in der Show nicht nur um schöne Momente gehen. Auch die "Rust"-Tragödie soll etwa angesprochen werden. Am Set des Westerns war die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) während der Dreharbeiten durch einen Schuss aus einer Waffe getötet worden, die Baldwin in der Hand gehalten hatte. Der Schauspieler musste wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht, das Verfahren wurde schlussendlich eingestellt. Er hatte auf "nicht schuldig" plädiert und bestritten, den Abzug getätigt zu haben. Laut seiner Sicht der Dinge löste sich der Schuss automatisch. "Ein Sohn hat seine Mutter durch eine unvorstellbare Tragödie verloren. Das ist etwas, das man nie vergessen darf... und wir versuchen, unsere Kinder durch diese Zeit zu begleiten", sagt Hilaria Baldwin in dem Trailer weiter.