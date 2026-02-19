Shia LaBeouf wurde nach einer Schlägerei während des Mardi Gras in New Orleans festgenommen. Nun wird bekannt: Der Schauspieler und Mia Goth haben sich bereits im vergangenen Jahr getrennt. Laut eines Insiders war die Beziehung "schon immer kompliziert".
Erst die Festnahme nach einer Schlägerei, anschließend Tanzeinlagen mitten auf der Straße - mit den Entlassungspapieren zwischen den Zähnen. Die jüngsten Bilder von Hollywoodstar Shia LaBeouf (39) sorgten weltweit für Aufsehen. Nun liefert ein Bericht des US-Magazins "People" möglicherweise den Hintergrund für die aktuelle Eskalation des Schauspielers: LaBeouf und seine langjährige Partnerin Mia Goth (32) haben sich demnach bereits im vergangenen Jahr getrennt.