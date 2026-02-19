Shia LaBeouf wurde nach einer Schlägerei während des Mardi Gras in New Orleans festgenommen. Nun wird bekannt: Der Schauspieler und Mia Goth haben sich bereits im vergangenen Jahr getrennt. Laut eines Insiders war die Beziehung "schon immer kompliziert".

Erst die Festnahme nach einer Schlägerei, anschließend Tanzeinlagen mitten auf der Straße - mit den Entlassungspapieren zwischen den Zähnen. Die jüngsten Bilder von Hollywoodstar Shia LaBeouf (39) sorgten weltweit für Aufsehen. Nun liefert ein Bericht des US-Magazins "People" möglicherweise den Hintergrund für die aktuelle Eskalation des Schauspielers: LaBeouf und seine langjährige Partnerin Mia Goth (32) haben sich demnach bereits im vergangenen Jahr getrennt.

"Ihre Beziehung war schon immer kompliziert. Sie haben sich nicht gut verstanden und hatten im vergangenen Jahr viel Drama", zitiert das Magazin eine exklusive Quelle aus dem Umfeld des Paares. LaBeouf sei von ihrem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles nach New Orleans gezogen - auf Goths Wunsch hin. Die "Frankenstein"-Darstellerin habe ihn "ermutigt", auszuziehen, so der Insider weiter.

Mia Goth: unabhängig und auf die Tochter fokussiert

Trotz der Trennung sei die Beziehung der beiden nicht von Feindseligkeit geprägt. "Sie liebt ihn, aber sie braucht ihn auch nicht. Sie ist sehr unabhängig. Sie hat ihr eigenes Leben, ihre eigene Karriere - und ihre Priorität ist die gemeinsame Tochter", verrät die Quelle weiter. Auch LaBeouf halte den Kontakt zu dem gemeinsamen Kind aufrecht. Die 2022 geborene Tochter Isabel nannte Goth in einem Interview mit der "Elle" im Oktober 2025 noch "das größte Geschenk meines Lebens".

Die Trennung wirft ein neues Licht auf LaBeoufs jüngsten Ausraster. Am 17. Februar wurde der "Transformers"-Star während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans festgenommen. Laut eines Polizeiberichts soll er zwei Männer geschlagen haben. Zunächst sei er aus einer Bar geworfen worden, habe dann einen Mann attackiert, den Ort verlassen - und sei später zurückgekehrt, um denselben Mann erneut sowie eine zweite Person anzugreifen. Ihm werden zwei Fälle einfacher Körperverletzung zur Last gelegt.

Oberkörperfrei, mit Entlassungspapieren im Mund

Ein von "TMZ" veröffentlichtes Video zeigte den oberkörperfreien Schauspieler, wie er vor einer Bar im French Quarter von Sanitätern behandelt wurde. Nach seiner Entlassung aus einem Krankenhaus, in dem er wegen nicht näher bekannter Verletzungen behandelt worden war, erfolgte die Festnahme. Nur Stunden später, am 18. Februar, wurde LaBeouf bereits wieder auf der berühmten Bourbon Street gesichtet - tanzend, mit Karnevalsperlen um den Hals und seinen Entlassungspapieren im Mund.

Eine Beziehung voller Höhen und Tiefen

LaBeouf und Goth lernten sich 2012 bei den Dreharbeiten zu Lars von Triers "Nymphomaniac: Vol. II" kennen. Seitdem glich ihre Beziehung einer Achterbahn: 2015 wurde ein Video eines heftigen Streits der beiden öffentlich. 2016 heirateten sie in Las Vegas - doch Behörden bestätigten später, dass die Ehe rechtlich nicht gültig war. 2018 folgte die Scheidungsankündigung, 2020 wurden sie wieder mit Eheringen gesichtet. 2022 kam Tochter Isabel zur Welt.