Laut Anna Wintour sind Rihanna und A$AP Rocky das modebewusste Traumpaar unserer Zeit. In einem Interview ließ Wintour kein Zweifel an ihrer Bewunderung für die beiden Musiker. Zumindest Rihanna allerdings hat ihre Schwierigkeiten mit dem Met-Motto dieses Jahr.

Anna Wintour (75) hat in einem Interview mit "Entertainment Tonight" über das Promi-Paar mit dem größten modischen Einfluss gesprochen. Für die "Vogue"-Chefin sind das offenbar Rihanna (37) und A$AP Rocky (36).

Nach einer Begründung befragt, lobte Wintour die beiden: "Vor allem sind sie sehr talentiert und brillant, sie haben wunderbare Werte und eine enorme Menge Stil." Die Wahl überrascht wenig: Rihanna sorgt seit Jahren mit ihren Outfits auf der Met-Gala für modische Extravaganz, ihr Partner A$AP Rocky ist dieses Jahr neben Pharrell Williams (51), Colman Domingo (55) und Lewis Hamilton (40) einer der Co-Vorsitzenden der Gala.

Das diesjährige Motto der Met Gala lautet "Superfine: Tailoring Black Style" und feiert die Mode Schwarzer Männer. Es ist das erste Mal seit der Ausstellung "Männer in Röcken" aus dem Jahr 2003, dass sich das Museum und die Gala auf Herrenmode konzentrieren. "Ich finde es wunderbar, dass das Museum zum ersten Mal seit langer Zeit die Herrenmode ins Rampenlicht rückt und auch das erstaunliche Talent vieler schwarzer Designer", sagte Wintour gegenüber "Entertainment Tonight".

Das Met-Motto wird 2025 zur Herausforderung für Rihanna

Was sich Rihanna und Rocky dieses Jahr für die Gala am 5. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York City überlegen, ist noch nicht bekannt. Wintour weiß allerdings schon mehr: "Ich habe gestern mit A$AP Rocky darüber gesprochen, was er tragen wird, aber ich habe noch keine Ahnung, was [Rihanna] tragen wird", sagte Wintour.

Im Oktober sagte Rihanna, dass sie und Rocky noch an ihren Outfits arbeiten würden. "Er hat mir nichts gesagt. Alles, was wir geplant haben, ist, dort zu sein." Das Outfit ihres Freundes zu dem Thema bereitet ihr allerdings weniger Kopfzerbrechen als ihr eigenes, wie sie auch zugab: "Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Ich mache mir Sorgen darüber, was ich tun werde."

Die beiden Musiker sind seit 2020 liiert und haben zwei Söhne. Der 2022 geborene älteste Sohn hört auf den Namen RZA, während das 2023 zur Welt gekommene Nesthäkchen Riot heißt.