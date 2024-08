Lord Robert Fellowes, Onkel von Prinz Harry (39) und Prinz William (42), ist vor rund einem Monat im Alter von 82 Jahren gestorben. Erst kürzlich habe laut britischen Medienberichten die Beerdigung stattgefunden. An dieser sollen demnach auch Harry und William ohne großes Aufheben teilgenommen haben.

Der Ehemann von Lady Jane Spencer (67), der Schwester von Prinzessin Diana (1961-1997), sei am vergangenen Mittwoch in Snettisham in Norfolk beerdigt worden, wie die britische "The Sun" berichtet. Ein enger Freund der Familie habe demnach bestätigt, dass der britische Thronfolger und sein jüngerer Bruder an einem Gottesdienst vor Ort teilgenommen haben.

"Ich wusste nicht, dass sie da waren"

Eine andere Quelle habe die beiden Royals erst gegen Ende des Gottesdienstes bemerkt: "Ich wusste nicht, dass sie da waren. Sie kamen sehr diskret an." Insider hatten demnach zuvor angenommen, dass Harry, der mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (43), in den USA lebt, nicht anreisen würde.

Die Brüder, deren Verhältnis als äußerst angespannt gilt, sollen während des Gottesdienstes Distanz gewahrt haben, wie es weiter heißt. Ein Anwohner habe der Boulevardzeitung gesagt: "William und Harry waren beide da, aber wir haben sie nie miteinander sprechen sehen, und sie haben Abstand gehalten."

Charles Spencer (60), Bruder der verstorbenen Diana, hatte Ende Juli Fellowes' Tod auf der Social-Media-Plattform X bestätigt: "Mein wundervoller Schwager Robert ist nicht mehr unter uns. Er war ein absoluter Gentleman, in der besten Bedeutung dieses Wortes, ein Mann mit Humor, Weisheit und absoluter Integrität. Ich bin sehr stolz darauf, sein Schwager gewesen zu sein."