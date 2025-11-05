Sie gibt Statement ab: Warum Ariana Grande die Wicked-Premiere in Brasilien verpasst hat

Ariana Grande sollte bei der Weltpremiere des "Wicked"-Sequels in São Paulo dabei sein. Doch die Schauspielerin verpasste das Event aus einem ärgerlichen Grund.

Wo ist Glinda? Das fragten sich sicherlich einige Fans bei der "Wicked: Teil 2"-Premiere (im Original: "Wicked: For Good") am Dienstag in São Paulo. Denn während sich Elphaba-Darstellerin Cynthia Erivo (38), Fiyero-Darsteller Jonathan Bailey (37) oder auch Regisseur Jon M. Chu (46) zeigten, war Ariana Grande (32) nicht vor Ort. Die Schauspielerin erklärte via Social Media den Grund für ihre Abwesenheit.

Grande musste ihre geplante Reise nach São Paulo in letzter Minute absagen. "Brasilien, ich kann nicht glauben, dass das passiert, und ich bin am Boden zerstört, dass ich diese Nachricht senden muss", schrieb sie laut "Variety" in einer emotionalen Instagram-Botschaft an ihre Fans. Nur wenige Stunden vor dem geplanten Start stellte sich laut Grande heraus, dass ihr Flugzeug aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben muss. Die Maschine benötigte dringende Wartungsarbeiten und konnte frühestens am nächsten Morgen um ein Uhr abheben.

Bitte an die Fans um Verständnis

Sowohl Grandes Management als auch Universal Pictures hätten alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, um doch noch eine Reisemöglichkeit zu finden. Man prüfte sämtliche verfügbaren Optionen: Nachtflüge, frühmorgendliche Verbindungen, Flüge mit Zwischenstopp sowie kommerzielle und private Alternativen. Doch selbst bei der Buchung eines Privatjets stellten sich unüberwindbare Hürden ein. Für einen solchen Flug wäre eine spezielle Genehmigung erforderlich gewesen, deren Ausstellung zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte.

In einer zweiten Stellungnahme bat Grande ihre Anhänger eindringlich, niemandem etwas Böses zu wünschen. Sie betonte, dass niemand enttäuschter sei als sie selbst. Die Künstlerin erklärte, sie habe keine andere Wahl gehabt, als die Reise abzusagen.

Die Veranstaltung in São Paulo markierte den Auftakt der internationalen Promotion-Tour für den Fantasy-Musical-Film. In den kommenden Tagen folgen weitere Premieren: Am 7. November in Paris, am 10. November in London und am 13. November in Singapur.

Der erste "Wicked"-Film aus dem Jahr 2024 war ein enormer Erfolg und erhielt zehn Oscar-Nominierungen. Die Fortsetzung basiert auf dem zweiten Akt des erfolgreichen Broadway-Musicals von Stephen Schwartz und Winnie Holzman aus dem Jahr 2003. In der Geschichte spielt Grande die Figur Glinda, während Cynthia Erivo die Rolle der Elphaba übernimmt.

Der zweite Filmteil "Wicked: For Good" kommt am 19. November in die deutschen Kinos.