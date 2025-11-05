Sie gibt Statement ab: Warum Ariana Grande die Wicked-Premiere in Brasilien verpasst hat

Ariana Grande sollte bei der Weltpremiere des "Wicked"-Sequels in São Paulo dabei sein. Doch die Schauspielerin verpasste das Event aus einem ärgerlichen Grund.
Wo ist Glinda? Das fragten sich sicherlich einige Fans bei der "Wicked: Teil 2"-Premiere (im Original: "Wicked: For Good") am Dienstag in São Paulo. Denn während sich Elphaba-Darstellerin Cynthia Erivo (38), Fiyero-Darsteller Jonathan Bailey (37) oder auch Regisseur Jon M. Chu (46) zeigten, war Ariana Grande (32) nicht vor Ort. Die Schauspielerin erklärte via Social Media den Grund für ihre Abwesenheit.