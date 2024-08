Die norwegische Königsfamilie wird der Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise (52) und dem selbsternannten Schamanen Durek Verrett (49) größtenteils beiwohnen. Das hat der Palast am Montag (26.8.) mit einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Demnach werden bei der nicht unumstrittenen Vermählung ihrer ältesten Tochter auch König Harald (87) und Königin Sonja (87) dabei sein. Zudem sind Kronprinz Haakon (51), Kronprinzessin Mette-Marit (51) sowie die Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18) angemeldet. Auch Prinzessin Astrid (91), die Schwester von König Harald, soll dabei sein.

Marius Borg Høiby wird wohl fehlen

Marius Borg Høiby (27), der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung, wird nicht zur Hochzeit kommen, wie der Hof dem norwegischen Rundfunksender NRK bestätigte. Der 27-Jährige steht seit einigen Tagen wegen Gewaltvorwürfen und weiterem skandalösen Verhalten wie angeblichem Kokainkonsum in den Schlagzeilen.

Die Hochzeit bietet vermutlich schon genug Konfliktpotenzial für die norwegischen Royals: Die Beziehung von Verrett und der Prinzessin steht in Norwegen seit jeher in der Kritik. So sehr, dass sich Märtha Louise im November 2022 für ihre Liebe dazu entschied, in Zukunft keine offiziellen Pflichten mehr für das norwegische Königshaus zu übernehmen.

Keine traditionelle Hochzeit

Die Hochzeit in Geiranger soll nun auch wenig traditionell werden, wie Märtha in ihrem Podcast "HeartSmart Conversations" bereits ankündigte. Dafür aber ausschweifend: Über vier Tage sollen die Hochzeitsfeierlichkeiten gehen, wie norwegische Medien bereits vorab erfahren haben wollen. Die Veranstaltungen stehen demnach unter Mottos wie "Cool und sexy" oder einem lateinamerikanischen Abend.

Es ist nicht die erste Hochzeit von Märtha Louise. Von 2002 bis 2017 war sie mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) verheiratet, aus der Ehe stammen drei Töchter (geb. 2003, 2005 und 2008). Seit 2018 ist sie offiziell mit dem US-Amerikaner Durek Verrett zusammen, der sich selbst als spiritueller Heiler versteht. Seit 2022 ist das Paar verlobt.