Beim Deutschen Podcast Award gehören Bill und Tom Kaulitz zu den Preisträgern. Die Tokio-Hotel-Stars räumen in der Kategorie "Comedy & Unterhaltung" ab.
Die Tokio-Hotel-Stars Bill (36) und Tom Kaulitz (36) dürfen sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Ihr Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" wurde beim Deutschen Podcast Award 2026 in der Kategorie "Comedy & Unterhaltung" ausgezeichnet. Die Jury bezeichnet das Format laut einer Mitteilung "als eines der aktuell prägendsten Comedy-Angebote mit außergewöhnlicher Reichweite und Dynamik". Besonders hervorgehoben worden sei die authentische Beziehung der beiden Brüder, die für eine "spürbare Nähe und eine besondere Hördynamik" sorgt, kombiniert mit exklusiven Einblicken in das Leben zwischen Popkultur, Celebrity-Welt und Alltag in Los Angeles.