Beim Deutschen Podcast Award gehören Bill und Tom Kaulitz zu den Preisträgern. Die Tokio-Hotel-Stars räumen in der Kategorie "Comedy & Unterhaltung" ab.

Die Tokio-Hotel-Stars Bill (36) und Tom Kaulitz (36) dürfen sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Ihr Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" wurde beim Deutschen Podcast Award 2026 in der Kategorie "Comedy & Unterhaltung" ausgezeichnet. Die Jury bezeichnet das Format laut einer Mitteilung "als eines der aktuell prägendsten Comedy-Angebote mit außergewöhnlicher Reichweite und Dynamik". Besonders hervorgehoben worden sei die authentische Beziehung der beiden Brüder, die für eine "spürbare Nähe und eine besondere Hördynamik" sorgt, kombiniert mit exklusiven Einblicken in das Leben zwischen Popkultur, Celebrity-Welt und Alltag in Los Angeles.

Der Deutsche Podcast Award hat erstmals die prägendsten Stimmen der deutschsprachigen Podcastlandschaft ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand am Mittwochabend in Berlin statt. In insgesamt 24 Kategorien wurden die herausragendsten Podcasts Deutschlands sowie ihre kreativen Köpfe vor und hinter dem Mikrofon geehrt.

Auch diese Podcasts wurden ausgezeichnet

Zu den großen Gewinnern zählte der investigative Podcast "Braune Kinderzimmer", der in zwei Kategorien ausgezeichnet wurde: "True Crime" sowie "Beste Autorin / Bester Autor". Der Podcast begleitet die Undercover-Recherchen der Journalistin Angelique Geray, die über Monate hinweg in rechtsextreme Jugendstrukturen eingeschleust war und Einblicke in Radikalisierung, Gewaltfantasien und Anschlagspläne junger Neonazis dokumentierte.

Doppelt prämiert wurde auch "House of Houmsi" von Moderatorin und Journalistin Salwa Houmsi. Das Format gewann in den Kategorien "Gesellschaft & (Pop-)Kultur" sowie "One-Host-Show". In ihrem Podcast verbindet Houmsi persönliche Beobachtungen mit Debatten über Popkultur, Politik und gesellschaftliche Entwicklungen.

"Die Peter Thiel Story" sicherte sich die Awards "Podcast of the Year" und "Doku". Die Produktion beleuchtet Aufstieg, Einfluss und Kontroversen rund um den Tech-Investor Peter Thiel. "Take Me Späti" mit Sara Arslan räumte ebenfalls doppelt ab: in den Kategorien "Newcomer" sowie "Viral Moment". Mit seinem Setting zwischen Berliner Späti-Kultur, wechselnden Gästen aus Musik, Pop und Internet stehe "Take Me Späti" exemplarisch "für eine neue Generation von Videopodcasts, die Plattformlogiken verstehen und konsequent bedienen", heißt es über die Produktion.