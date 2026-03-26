Sie genießt ihr Ehrenamt: Bruce Willis Mutter arbeitet mit 90 Jahren in einer Polizeistation

Sie ist 90 Jahre alt, erscheint drei Mal pro Woche zuverlässig zur Arbeit - und kaum jemand ahnt, dass sie die Mutter eines Weltstars ist: Marlene Willis engagiert sich seit 22 Jahren ehrenamtlich bei der Polizei in Los Angeles.
Drei Mal pro Woche fährt Marlene Willis zur Polizeistation im Westen von Los Angeles. Die 90-Jährige sichtet Polizeiberichte, macht Notizen, korrigiert Grammatikfehler. Für die Beamten des LAPD-West-LA-Reviers ist sie längst mehr als eine Freiwillige - sie ist, wie Stationsleiter Rich Gabaldon es formuliert, "eine Ikone". Dass sie nebenbei die Mutter von Hollywoodstar Bruce Willis (71) ist, spielt dabei keine Rolle.