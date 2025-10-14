Boris Becker und seine schwangere Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro "genießen die letzten Sonnenstrahlen". Die beiden lassen es sich an einem ganz besonderen Ort gutgehen.
Boris Becker (57) und seine schwangere Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sind offenbar für eine kleine Auszeit nach Portofino zurückgekehrt. Der ehemalige Tennisstar teilte davon eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram. Auf den Fotos zeigt Lilian ihren Babybauch in einem dunkelgrünen Badeanzug. Auf einem der Bilder posiert sie darin mit Ehemann Boris, der eine Hand auf ihren Bauch gelegt hat. Im Hintergrund sind das Meer und eine Luxusyacht zu sehen.