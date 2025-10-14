Boris Becker und seine schwangere Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro "genießen die letzten Sonnenstrahlen". Die beiden lassen es sich an einem ganz besonderen Ort gutgehen.

Boris Becker (57) und seine schwangere Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sind offenbar für eine kleine Auszeit nach Portofino zurückgekehrt. Der ehemalige Tennisstar teilte davon eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram. Auf den Fotos zeigt Lilian ihren Babybauch in einem dunkelgrünen Badeanzug. Auf einem der Bilder posiert sie darin mit Ehemann Boris, der eine Hand auf ihren Bauch gelegt hat. Im Hintergrund sind das Meer und eine Luxusyacht zu sehen.

Boris Becker schrieb zu den Schnappschüssen: "Wir folgen dem Licht ... Genießen die letzten Sonnenstrahlen." Auf den Bildern ist das Paar auch beim Essen und im Pool zu sehen.

Besonderer Ort für Boris Becker und seine Ehefrau

Portofino hat eine besondere Bedeutung für Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro. Dort gaben sie sich im September 2024 das Jawort. In einem "Vogue"-Interview berichtete Lilian, warum sich das Paar für das ehemalige Fischerdorf in Norditalien als Hochzeitslocation entschieden hat. Eigentlich galt ihr erster Gedanke ihrer Heimatstadt Rom. Aber: "Wir wollten einen Ort, der sich wie unser Zuhause anfühlt, der zu unserem gemeinsamen Leben gehört, den wir kennen und genießen. Einer, der uns beide an uns erinnert."

Bei einem Besuch in Portofino wurde die Entscheidung schnell getroffen: "Als wir dort ankamen und die Location betraten, hatte ich sofort eine Vision davon, wie unsere Hochzeit aussehen würde. Wir sahen uns an und wussten beide, dass dies der Ort sein würde, an dem wir unseren großen Tag feiern würden."

Auf den Nachwuchs müssen Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker nicht mehr lange warte. Im Juni 2025 verkündete Becker, dass seine Ehefrau schwanger ist. Das Kind soll im Dezember zur Welt kommen, wie er in einem Podcast ankündigte. Nach den drei Söhnen Noah (31), Elias (26) sowie Amadeus (15) und Tochter Anna Ermakova (25) wird es sein fünftes sein.