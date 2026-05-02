Die Oscars führen neue Regeln ein. Für die Verleihung im kommenden Jahr setzt die Academy klare Grenzen für den Einsatz von KI und erlaubt Mehrfachnominierungen für Schauspieler. Bisher war dies nicht möglich.
Für die 99. Oscarverleihung im kommenden März gelten neue Regeln. Sie betreffen nicht nur die Schauspielkategorien, sondern auch die Auszeichnungen für Drehbücher und den Besten Internationalen Film. Besonders deutlich verschärft hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ihre Vorgaben beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz.