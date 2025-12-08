Sie gedenkt ihrer Freundin: Königin Camilla besucht Set der Disney+-Serie Rivals

Königin Camilla hat die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Erfolgsserie "Rivals" besucht. Dabei würdigte sie nicht nur die britische TV-Produktion, sondern gedachte auch ihrer engen, verstorbenen Freundin.

Hoher Besuch in den Bottle Yard Studios in Bristol: Königin Camilla (78) hat am Montag einen Blick hinter die Kulissen der Hit-Serie "Rivals" geworfen. Die Produktion, die auf dem gleichnamigen Bestseller von Dame Jilly Cooper (1937-2025) basiert, dreht derzeit ihre mit Spannung erwartete zweite Staffel. Für die Königin war es ein Termin, der sie auch privat sehr berührt haben dürfte.

Der Besuch stand ganz im Zeichen von Jilly Cooper, die im vergangenen Oktober im Alter von 88 Jahren verstarb. Die Autorin und die Königin verband eine jahrzehntelange, enge Freundschaft. Camilla hatte Cooper nach ihrem Tod als "Legende" und "wunderbar witzige Freundin" gewürdigt. Am Set traf die Königin auf Coopers Kinder, Felix Cooper und Emily Tarrant, und verlieh ihrer Trauer Ausdruck: "Sie war so lange ein so wichtiger Teil meines Lebens. Wir alle vermissen sie so sehr", sagte sie laut der BBC während der Gespräche am Set.

Ein pikantes Detail am Rande: Jilly Cooper hatte einst verraten, dass ihr fiktiver Herzensbrecher Rupert Campbell-Black teilweise von Camillas Ex-Ehemann, Andrew Parker Bowles (85), inspiriert wurde.

Binge-Watching im Palast

Schauspielerin Victoria Smurfit (51), die in der Serie Maud O'Hara spielt, zeigte sich nach einem gemeinsamen Tee mit der Königin begeistert. Sie beschrieb Camilla als "urkomisch, lustig und freundlich".

Laut Smurfit ist die Königin ein echter Fan der Show: "Wir haben über Jilly geplaudert, über die Serie, über all die verschiedenen Charaktere - und darüber, dass sie die Serie per 'Binge-Watching' durchgeschaut hat und sie wirklich liebt." Der Besuch sei jedoch auch von Traurigkeit überschattet gewesen, da Jilly Cooper eigentlich hätte anwesend sein sollen. "Jilly wird nun von woanders zusehen", so Smurfit.

Königin Camilla gibt einen Einblick auf Instagram

Der offizielle Instagram-Account des Palastes teilte ein Video des Besuchs mit dem Titel "Ein Sneak-Peek von Rivals!". Die Aufnahmen zeigen die Königin auch in der Kostümabteilung, wo sie die ikonischen Designs der 1980er-Jahre begutachtete, die den Look der Serie prägen.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Rivals" begannen bereits im Mai. Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden: Die neuen Folgen der Disney+-Serie werden voraussichtlich erst 2026 erscheinen. Die zweite Staffel soll mit insgesamt zwölf Episoden einen noch größeren Umfang als der erste Teil haben.