Sie gedenkt ihrer Freundin: Königin Camilla besucht Set der Disney+-Serie Rivals

Königin Camilla hat die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Erfolgsserie "Rivals" besucht. Dabei würdigte sie nicht nur die britische TV-Produktion, sondern gedachte auch ihrer engen, verstorbenen Freundin.
Hoher Besuch in den Bottle Yard Studios in Bristol: Königin Camilla (78) hat am Montag einen Blick hinter die Kulissen der Hit-Serie "Rivals" geworfen. Die Produktion, die auf dem gleichnamigen Bestseller von Dame Jilly Cooper (1937-2025) basiert, dreht derzeit ihre mit Spannung erwartete zweite Staffel. Für die Königin war es ein Termin, der sie auch privat sehr berührt haben dürfte.