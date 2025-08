Sie führt ganz normales Leben in Dubai: Lindsay Lohan: Aus diesem Grund verließ die Schauspielerin die USA

1 Lindsay Lohan badet im Blitzlichtgewitter während der "Freakier Friday"-Vorführungen. Doch privat möchte sie ihre Ruhe. Foto: ddp

Aktuell ist Lindsay Lohan unter anderem in den Vereinigten Staaten auf Promo-Tour für ihren neuen Film "Freakier Friday". Doch ihre alte Heimat vermisst die Wahl-Emiratin nicht. Dubai kann ihr vor allem in einer Hinsicht viel mehr bieten.











Vor elf Jahren hat sie ihre Koffer gepackt und ist auf einen anderen Kontinent geflüchtet: Lindsay Lohan (39), die aktuell ihren neuen Film "Freakier Friday" promotet, hat in Dubai ein neues Leben angefangen. In der TV-Sendung "Live with Kelly and Mark" verriet sie, warum ihre Wahl auf die Wüstenstadt fiel.