Sie freut sich über Genesungswünsche: Ellenbogen durch: Juliette Schoppmann hat sich den Arm gebrochen

1 Juliette Schoppmann muss sich von einem Sturz erholen. Foto: Imago Images/Sven Simon

Juliette Schoppmann berichtet in den sozialen Medien von ihrem gebrochenen Arm, den sie sich bei einem Sturz zugezogen hat. Ihre Community sendet ihr zahlreiche Genesungswünsche.











Sängerin, Ex-"DSDS"-Kandidatin und Podcasterin Juliette Schoppmann (45) hat sich in einem Instagram-Video bei ihren Fans aus einem Behandlungszimmer gemeldet. "Engel, sag doch mal was", erklärte offenbar ihre Frau, Komikerin Tahnee (33), in dem Video. Den rechten Arm einbandagiert entgegnete eine sichtlich mitgenommene Schoppmann: "Ich kann auch einfach nichts mehr sagen. Ratet mal, wer auf die Fresse gefallen ist." Laut ihrer Ehefrau hat sich Schoppmann das "Ellenbogenköpfchen gebrochen". Auch am Gesicht der Sängerin sind Blessuren von dem Sturz zu sehen. Bei Facebook teilte Schoppmann ebenfalls den Clip und kommentierte: "Ellenbogen durch."