Bislang haben sich Chris Evans und seine Frau Alba Baptista nicht zu ihrem Nachwuchs geäußert. Doch in den US-Medien sind weitere Details zu dem Promi-Baby durchgesickert. Demnach darf sich das Paar über eine Tochter freuen. Und die trägt einen ganz besonderen Namen.
Nachdem bekannt geworden ist, dass Chris Evans (44) und Alba Baptista (28) das erste gemeinsame Kind begrüßen konnten, wollen US-Medien weitere Details in Erfahrung gebracht haben. Wie unter anderem "E! News" berichtete, freuen sich der Marvel-Star und die portugiesische Schauspielerin über eine Tochter.