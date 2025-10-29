Bislang haben sich Chris Evans und seine Frau Alba Baptista nicht zu ihrem Nachwuchs geäußert. Doch in den US-Medien sind weitere Details zu dem Promi-Baby durchgesickert. Demnach darf sich das Paar über eine Tochter freuen. Und die trägt einen ganz besonderen Namen.

Nachdem bekannt geworden ist, dass Chris Evans (44) und Alba Baptista (28) das erste gemeinsame Kind begrüßen konnten, wollen US-Medien weitere Details in Erfahrung gebracht haben. Wie unter anderem "E! News" berichtete, freuen sich der Marvel-Star und die portugiesische Schauspielerin über eine Tochter.

Die Kleine trägt beide Nachnamen ihrer Eltern Diese soll am 24. Oktober in Massachusetts geboren worden sein und auf den Namen Alma Grace Baptista Evans hören. Damit trägt sie beide Nachnamen ihrer berühmten Eltern. "Alma" bedeutet auf Portugiesisch "Seele" und ist damit eine süße Anspielung auf die Wurzeln von Alba Baptista. Denn ihre Muttersprache ist Portugiesisch, außerdem spricht sie Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch.

Wie eine Quelle gegenüber "People" schilderte, genießen die Stars "ihre Privatsphäre und diese besonderen ersten Tage als Familie mit ihrem Baby".

Seit 2023 verheiratet

Das Paar hat sich bisher noch nicht zu den Babynews geäußert - was dazu passt, dass sie ihr Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Auch ihre Beziehung hielten sie lange geheim. Erstmals wurden sie im Januar 2022 miteinander in Verbindung gebracht, doch erst ein Jahr später bestätigte Chris Evans die Gerüchte via Instagram. Und sogar erst nach der Hochzeit zeigte sich das Paar erstmals zusammen auf dem roten Teppich. Bei einer Oscar-Party im März 2024 ließen sie sich gemeinsam ablichten.

Die Hochzeit wurde im September 2023 auf einem privaten Anwesen in Cape Cod, Massachusetts, gefeiert. In Interviews machte der Marvel-Star immerhin keinen Hehl daraus, dass er eine Familie haben möchte. Dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen.