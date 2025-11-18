Sie fordert mehr Fürsorge: Prinzessin Kate hält erste öffentliche Rede seit fast zwei Jahren

Prinzessin Kate hat beim Future Workforce Summit in London ihre erste öffentliche Rede seit fast zwei Jahren gehalten. Vor 80 Führungskräften appellierte sie, neben Erfolg auch "Zeit und Zärtlichkeit" zu priorisieren. Die frühe Liebe präge uns fürs Leben, betonte die 43-Jährige.
Prinzessin Kate hat auf dem Future Workforce Summit am Dienstag in London ihre erste öffentliche Rede seit fast zwei Jahren gehalten. Sie nutzte die Eröffnungsrede des Gipfeltreffens von 80 Führungskräften aus der Wirtschaft, um diese zu Investitionen in die frühkindliche Bildung zu ermutigen. Zudem forderte sie die Unternehmensspitzen im Salesforce Tower dazu auf, neben Profit und Erfolg auch auf "Zeit und Zärtlichkeit" zu achten.