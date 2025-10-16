Sarah-Jane Wollny muss sich von "Promi Big Brother" verabschieden. Dabei hätte sie der Nominierung sogar entgehen können - doch sie erwies sich als Teamplayerin.

Nach dem durchaus überraschenden "Exit" von Marc Terenzi (47) an Tag neun ist bei den verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten des Sat.1-Formats "Promi Big Brother" der Blick sogleich und zwangsläufig nach vorne gerichtet. Denn der große Bruder offenbarte ihnen gleich zu Beginn der neuen Folge, dass sie sich dieses Mal in zwei Gruppen aufteilen und im Studio gegeneinander antreten müssen. Doch damit nicht genug: Die Mitglieder des Gewinnerteams durften sich für die Nominierung allesamt in Sicherheit wiegen, nur die Verlierer konnten auf die Abschussliste gesetzt werden.

Der frischgewählten Bauleiterin Karina Kipp aka Karina2you (47) wurde die Ehre zuteil, ihre zehn Mitstreiterinnen und Mitstreiter in möglichst ausgewogene Gruppen aufzuteilen. Positiver Nebeneffekt: Sie selbst war durch ihr Amt von vornherein vor einer Nominierung gefeit.

Stellvertretend für ihre Teams traten dann Reality-Star Paco Herb (29) und Ex-Bachelor" Andrej Mangold (38) gegen TV-Persönlichkeit Sarah-Jane Wollny (27) und Comedian Erik aka Satansbratan an und setzten sich souverän durch.

Sie hätte sich selbst schützen können

Sehr zum Leidwesen von Wollny, denn ihre Niederlage im Studio bedeutete für sie wenig später den Rauswurf durch das Publikum. Besonders bitter für sie: Beim Supermarkt-Einkauf hatte sie kurz zuvor noch ein unmoralisches Angebot erhalten: Den Einkauf für die Gruppe sausen lassen und dafür vor der anstehenden Nominierung geschützt werden. Doch sie lehnte ab - und durfte so zumindest "erhobenen Hauptes" und im Wissen, als Teamplayerin im Gedächtnis zu bleiben, gehen.

Vor Wollny und Terenzi hatten bereits Schauspielerin Doreen Dietel (51), Reality-Star Christina Dimitriou (33) und TV-Sternchen Pinar Sevim gehen müssen. Die nächste Ausgabe von "Promi Big Brother" ist am 16. Oktober ab 22:30 Uhr in Sat.1 und beim Streamingdienst Joyn zu sehen.