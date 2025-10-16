Sarah-Jane Wollny muss sich von "Promi Big Brother" verabschieden. Dabei hätte sie der Nominierung sogar entgehen können - doch sie erwies sich als Teamplayerin.
Nach dem durchaus überraschenden "Exit" von Marc Terenzi (47) an Tag neun ist bei den verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten des Sat.1-Formats "Promi Big Brother" der Blick sogleich und zwangsläufig nach vorne gerichtet. Denn der große Bruder offenbarte ihnen gleich zu Beginn der neuen Folge, dass sie sich dieses Mal in zwei Gruppen aufteilen und im Studio gegeneinander antreten müssen. Doch damit nicht genug: Die Mitglieder des Gewinnerteams durften sich für die Nominierung allesamt in Sicherheit wiegen, nur die Verlierer konnten auf die Abschussliste gesetzt werden.