Da geriet das Spiel fast zur Nebensache: Taylor Swift und Travis Kelce sorgten mit ihrem Besuch im Basketballstadion für Aufsehen. Dort zeigte sich das verlobte Paar gut gelaunt, lässig und verliebt.

Taylor Swift (36) und ihr Verlobter Travis Kelce (36) haben am Samstag gemeinsam das dritte Spiel der NBA Eastern Conference Finals in der Rocket Arena in Cleveland verfolgt. Die Cleveland Cavaliers traten dabei gegen die New York Knicks an. Das Paar saß in der ersten Reihe direkt am Spielfeldrand, unterhielt sich lebhaft und unterstützte Kelces Heimmannschaft lautstark. Dazwischen tauschten sie Küsse aus.

Für Kelce war der Abend eine Rückkehr in seine Heimatstadt: Der NFL-Profi ist in Cleveland Heights, Ohio, aufgewachsen und ist bekennender Fan der Cleveland Cavaliers. Beim Einlaufen über das Spielfeld wurden Swift und Kelce von den anwesenden Fans mit Applaus empfangen. Kelce nutzte den Moment, um seinerseits die Cavs-Anhänger anzufeuern. Das Paar erhielt außerdem ein Plüschtier als Geschenk von Team und Fans. Die prominente Unterstützung brachte jedoch kein Glück: Die New York Knicks siegten mit 121:108.

Lässige Looks für den Abend in Ohio

Für den Spielabend trug Swift ein schwarzes Tanktop mit silbernen Applikationen, eine gemusterte schwarze Jacke und weite blaue Jeans - dazu offenes blondes Haar, eine kleine schwarze Tasche und High Heels. Kelce erschien in einem ähnlich entspannten Outfit: Jeans, ein kurzärmeliges Jeanshemd über einem weißen T-Shirt, weiße Turnschuhe und eine umgedrehte Cavs-Kappe als Bekenntnis zu seinem Heimatteam.

Das Paar ist seit 2023 liiert. Im August 2025 machten sie ihre Verlobung mit einem gemeinsamen Instagram-Post öffentlich. Über konkrete Hochzeitspläne hält sich das Paar seither bedeckt. Das Jawort soll laut Gerüchten Anfang Juli stattfinden. Bevor sie Eheleute werden, genießen die beiden viel gemeinsame Zeit. In den vergangenen Wochen war das Paar mehrfach gemeinsam unterwegs. Am 16. Mai wurden sie Hand in Hand in einer Cocktailbar in Brooklyn bei einem Abendessen gesehen. Zuvor hatten Swift und Kelce London besucht, unter anderem mit einem Theaterabend zur Aufführung von "Romeo & Juliet" im Harold Pinter Theatre. Anschließend reisten sie gemeinsam nach Griechenland, um an der Hochzeit von Kansas-City-Chiefs-Spieler George Karlaftis teilzunehmen.