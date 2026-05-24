Da geriet das Spiel fast zur Nebensache: Taylor Swift und Travis Kelce sorgten mit ihrem Besuch im Basketballstadion für Aufsehen. Dort zeigte sich das verlobte Paar gut gelaunt, lässig und verliebt.
Taylor Swift (36) und ihr Verlobter Travis Kelce (36) haben am Samstag gemeinsam das dritte Spiel der NBA Eastern Conference Finals in der Rocket Arena in Cleveland verfolgt. Die Cleveland Cavaliers traten dabei gegen die New York Knicks an. Das Paar saß in der ersten Reihe direkt am Spielfeldrand, unterhielt sich lebhaft und unterstützte Kelces Heimmannschaft lautstark. Dazwischen tauschten sie Küsse aus.