Sie feierte seinen 70. mit Freunden: Jan Fedder: Seine Witwe enthüllt ihr neues Liebesglück

Jan Fedder gehörte zu Hamburg wie der berühmte "Michel." Am Dienstag wäre der beliebte Schauspieler, bekannt aus Serien wie "Großstadtrevier", 70 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit langjährigen Freunden und einem waschechten Shanty-Chor feierte seine Witwe Marion (63) in der Hamburger Kult-Kneipe "Zur Ritze" den runden Geburtstag ihres Jan. Während der Feierlichkeiten nahm sie gegenüber "Bild" auch zu den Gerüchten um eine neue Beziehung Stellung.

"Man denkt, jeden Moment kommt Jan um die Ecke"

Die "Ritze" war sein Wohnzimmer, wie Fedder immer wieder betonte. Kein Wunder, dass seine Witwe Marion hier eine illustre Runde alter Freunde versammelte, um posthum den runden Geburtstags des Schauspielers zu begehen. Beide waren 23 Jahre ein Paar und 19 Jahre lang verheiratet: "Jan hat immer sehr gern seine Geburtstage gefeiert. Mit ganz vielen Leuten und bunt und lustig. Das soll so bleiben", so seine Witwe. Zur Feier erwiesen auch langjährige Freunde wie Jessica Stockmann (57) und H.P. Baxxter (60) samt Ehefrau Sara (23) Fedder die Ehre. Der "Scooter"-Frontmann: "Wir waren sehr lange befreundet, sein Andenken wird in Ehren gehalten." Und er fügt melancholisch hinzu: "Man denkt, jeden Moment kommt Jan um die Ecke."

Lesen Sie auch

"In meinem Leben gibt es einen neuen Mann"

In der Hamburger Kult-Kneipe, die häufig auch als "Großstadtrevier"-Kulisse diente, sprach die "Bild" Marion Fedder auch auf eine mögliche neue Liebe in ihrem Leben an. Sie war in letzter Zeit häufiger mit einem männlichen Begleiter gesehen worden - ob beim Spaziergang rund um die Alster oder auf Events: "Es ist jetzt fünf Jahre her, dass Jan verstorben ist. Das ist eine lange Zeit und ich denke jeden Tag an ihn und er ist noch ganz tief in meinem Herzen. Aber Jan hätte nicht gewollt, dass ich alleine bleibe. Er hat immer gesagt: 'Süße leb' Dein Leben, so wie ich es auch getan habe'. Wer will schon alleine bleiben. Auch in meinem Leben gibt es einen neuen Mann. Ich gucke nach vorne und wir werden sehen, was die Zukunft bringt." Bei ihrem neuen Partner soll es sich um den Hamburger Unternehmensberater Christian Stark handeln.

Während der Geburtstagssause schunkelte die Feiergesellschaft in der "Ritze" zu Klängen des Shanty-Chors "De Elbshippers". Außerdem wurde eine neue Hymne für Jan Fedder vorgestellt, in der der Verstorbene gemeinsam mit dem Polizeiorchester Hamburg zu hören ist. Volksschauspieler Fedder hätte sich dabei sicher prächtig amüsiert.