Fast 70 Jahre im Geschäft, Hollywood-Karriere, Bühnenstar, Kult-TV... Am 13. Mai wird Senta Berger 85 Jahre alt. Zuletzt stand die Filmlegende trotz persönlicher Schicksalsschläge wieder vor der Kamera.
Fast 70 Jahre ist sie im Geschäft. Weltstar, Charakterdarstellerin auf der Bühne, Mittelpunkt in über 100 Filmen und TV-Serien. Überfliegerin. Zeitlose Schönheit. Grande Dame des deutschen Films. Und so weiter. Die Hymnen auf die beliebteste deutschsprachige Darstellerin wollen kein Ende nehmen. Am 13. Mai wird Senta Berger 85 Jahre alt.