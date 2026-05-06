Sie feiert ihr achtes Jahr: Motsi Mabuse bleibt dem britischen Lets Dance treu

Motsi Mabuse hat ihre Rückkehr zur Tanzshow "Strictly Come Dancing" bestätigt. Worauf sie sich in ihrem achten Jahr als Jurorin des britischen "Let's Dance"-Pendants besonders freut, verrät sie auf Instagram.
Motsi Mabuse (45) bleibt dem britischen "Let's Dance"-Original treu. Auf Instagram bestätigte die Jurorin an diesem Mittwoch ihre Rückkehr zu "Strictly Come Dancing". "Zurück für mein achtes Jahr bei Strictly Come Dancing", schrieb die in Südafrika geborene Tänzerin zu einem Foto, das sie strahlend in einem roten Glitzeroberteil zeigt.