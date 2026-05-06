Sie feiert ihr achtes Jahr: Motsi Mabuse bleibt dem britischen Lets Dance treu

Motsi Mabuse hat ihre Rückkehr zur Tanzshow "Strictly Come Dancing" bestätigt. Worauf sie sich in ihrem achten Jahr als Jurorin des britischen "Let's Dance"-Pendants besonders freut, verrät sie auf Instagram.

Motsi Mabuse (45) bleibt dem britischen "Let's Dance"-Original treu. Auf Instagram bestätigte die Jurorin an diesem Mittwoch ihre Rückkehr zu "Strictly Come Dancing". "Zurück für mein achtes Jahr bei Strictly Come Dancing", schrieb die in Südafrika geborene Tänzerin zu einem Foto, das sie strahlend in einem roten Glitzeroberteil zeigt.

In ihrem Beitrag wird die 45-Jährige auch persönlich. Manchmal halte sie kurz inne und frage sich, wer wohl gedacht hätte, dass sie so viele Jahre Teil dieser außergewöhnlichen Show sein dürfe. Hinter ihr lägen Jahre voller Emotionen, Wachstum, Freude, harter Arbeit und unvergesslicher Momente. Das Schönste an allem aber seien die Menschen - ihre "Strictly-Familie". Sie freue sich "riesig darauf, alle wiederzusehen, gemeinsam zu lachen, zusammenzuarbeiten und diese ganz besondere Magie zu spüren, die diese Show zu dem macht, was sie ist".

BBC bestätigt Jury und Profi-Cast

Mabuses Botschaft fällt mit der offiziellen Ankündigung des Senders zusammen. Die BBC teilte am selben Tag mit, dass "Strictly Come Dancing" im Herbst 2026 in seine 24. Staffel geht. Konkrete Sendetermine stehen laut BBC noch nicht fest; auch die Moderation und die prominenten Tanzpaare wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Ans Jurypult zurückkehren werden neben Mabuse erneut Craig Revel Horwood, Anton Du Beke sowie Chefjurorin Shirley Ballas. Auch das Profi-Tänzer-Aufgebot steht weitgehend: Unter anderem Dianne Buswell, Amy Dowden, Katya Jones, Neil Jones, Nikita Kuzmin, Johannes Radebe, Aljaž Škorjanec, Carlos Gu, Lauren Oakley und Vito Coppola sind laut BBC wieder mit dabei. Frische Profis aus der internationalen Tanzszene sollen das Ensemble ergänzen, ihre Namen will der Sender näher zum Staffelstart bekannt geben.

Für Motsi Mabuse bedeutet die Vertragsverlängerung, dass sie auch 2026 wieder zwischen Großbritannien und Deutschland pendeln wird. Bei RTL sitzt sie seit 2011 als Jurorin in der Show "Let's Dance", zuvor war sie als Profitänzerin dabei. Zum britischen "Strictly Come Dancing" stieß sie 2019 dazu.