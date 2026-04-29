Sie feiern mit ihren drei Kindern: William und Kate feiern 15. Hochzeitstag mit neuem Familienfoto

15 Jahre ist es her, dass sich William und Kate in der Londoner Westminster Abbey das Jawort gegeben haben. Damals war die Welt zu Gast - heute feiern sie mit ihren drei Kindern, wie ein neues Foto zeigt.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) feiern ihren 15. Hochzeitstag mit einem neuen ganz privaten Familienfoto. Das Bild, das das Thronfolgerpaar am Mittwoch auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, zeigt die beiden mit ihrer wohl größten Errungenschaft: den drei gemeinsamen Kindern. Zu fünft liegen sie ineinander verschlungen, barfuß und fröhlich lächelnd in der Sonne auf einer Wiese. "Wir feiern unser 15-jähriges Ehejubiläum", kommentieren die Eheleute das unbeschwerte Familienglück mit einem roten Herzchen.