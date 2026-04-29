Sie feiern mit ihren drei Kindern: William und Kate feiern 15. Hochzeitstag mit neuem Familienfoto

15 Jahre ist es her, dass sich William und Kate in der Londoner Westminster Abbey das Jawort gegeben haben. Damals war die Welt zu Gast - heute feiern sie mit ihren drei Kindern, wie ein neues Foto zeigt.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) feiern ihren 15. Hochzeitstag mit einem neuen ganz privaten Familienfoto. Das Bild, das das Thronfolgerpaar am Mittwoch auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, zeigt die beiden mit ihrer wohl größten Errungenschaft: den drei gemeinsamen Kindern. Zu fünft liegen sie ineinander verschlungen, barfuß und fröhlich lächelnd in der Sonne auf einer Wiese. "Wir feiern unser 15-jähriges Ehejubiläum", kommentieren die Eheleute das unbeschwerte Familienglück mit einem roten Herzchen.

Weltweit sahen zwei Milliarden Menschen die Live-Übertragung Damals vor 15 Jahren stand das glatte Gegenteil auf dem Programm: Vor der Weltöffentlichkeit gaben sich Prinz William und seine Verlobte, die bürgerliche Kate Middleton, in einer perfekt inszenierten Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey das Jawort. In den Jahren danach krönten Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8) ihre Liebe.

Schwere Zeit überwunden

Einen starken Kontrast bildet das neue fröhliche Familienfoto aber auch zu den vergangenen beiden Hochzeitstagen, die von Kates Kampf gegen eine Krebserkrankung überschattet waren. Vergangenes Jahr teilten William und Kate ein symbolträchtiges Foto, das sie von hinten Arm in Arm mit Blick auf ein Gewässer in Schottland zeigt. "Es ist wunderbar, wieder auf der Isle of Mull zu sein. Vielen Dank an alle für den herzlichen Empfang W & C", lautete ihr Kommentar damals.

Zum 13. Hochzeitstag im April 2024 teilte das Paar ein altes Schwarz-Weiß-Foto von der Hochzeit. Dazu schrieben sie: "Heute vor 13 Jahren!". Im März desselben Jahres hatte Kate in einer Videobotschaft öffentlich gemacht, dass bei Nachuntersuchungen nach einer geplanten Bauchoperation im Januar Krebs festgestellt worden war. Die Prinzessin erklärte damals, sie befinde sich in Behandlung und erhalte eine präventive Chemotherapie.

Im Frühjahr bis Sommer 2024 zog sich die dreifache Mutter aus der Öffentlichkeit zurück, um sich auf Therapie, Genesung und die Kinder konzentrieren zu können. Ab Herbst 2024 trat sie vereinzelt wieder auf. Im Januar 2025 wurde bekannt, dass sich die Krankheit in Remission befindet.

Dass die Familie diese schwere und belastende Zeit vollends überwunden zu haben scheint, davon kündet wohl auch das neue Familienfoto zum 15. Hochzeitstag.