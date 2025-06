Sie feiern 15. Hochzeitstag: Victoria und Daniel: Das Power-Paar für die schwedische Krone

Am 19. Juni 2010 haben sich Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel bei einer Traumhochzeit das Jawort gegeben. Sie kämpften erfolgreich gegen alle anfänglichen Bedenken für ihre große Liebe und haben in 15 Jahren Ehe bewiesen, dass sie ein würdiges künftiges Königspaar sind.

"Ihr habt mir meinen Prinzen geschenkt." Mit diesem legendären Satz bedankte sich Kronprinzessin Victoria (47) am 19. Juni 2010 vom Schlossbalkon aus beim schwedischen Volk für ihren Ehemann. Denn ihr Liebster wurde als Bürgerlicher geboren - weswegen es am Anfang Bedenken gab, ob er für eine künftige Königin denn der richtige Partner wäre. Allen voran Victorias Vater, König Carl XVI. Gustaf (79), soll zunächst alles andere als glücklich über die Verbindung mit dem Fitnesstrainer gewesen sein.

Doch Victoria blieb beharrlich und setzte sich schließlich durch. Bei der Hochzeit konnten alle sehen, wie glücklich sie mit ihrem Daniel ist. Und 15 Jahre und zwei Kinder später bildet das Paar immer noch eine feste und harmonische Einheit. Daniel hat sich in seine Rolle als Prinz hineingearbeitet und wohl auch den letzten Zweifler längst überzeugt, dass er seine royale Frau perfekt unterstützt und auch als künftiger Königinnengemahl eine gute Figur abgeben wird.

Eine Liebe wie im Märchen

Die Liebesgeschichte der beiden liest sich fast wie aus einer romantischen Serie: Die Kronprinzessin lernte den damaligen Fitnesstrainer Daniel Westling in seinem Fitnessstudio kennen. Victoria hatte damals gerade ihre Magersuchterkrankung und einen USA-Aufenthalt hinter sich. Ihre jüngere Schwester Prinzessin Madeleine (43) nahm sie mit in sein Studio "Balance", und er wurde ihr Personaltrainer.

Daniel, geboren in der Provinzstadt Örebro, stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Beamter im kommunalen Sozialamt, die Mutter Postangestellte. Dass er einmal Prinz und der Mann der künftigen Königin werden würde, war nicht vorherbestimmt. Auch nachdem er Victoria kennengelernt hatte, sah es erstmal nicht nach Liebe aus. Die Beziehung soll sich langsam entwickelt haben. Womöglich ist genau dieses Fundament das Geheimnis ihrer Ehe. "Es hat vielleicht nicht geklickt, aber Daniel und ich hatten eine sehr nette und gut begründete Freundschaft. Wir waren schon vorher sehr eng befreundet und es war eine Freundschaft, die gewachsen ist und sich in Liebe verwandelt hat", sagte Victoria bei der Bekanntgabe der Verlobung am 24. Februar 2009.

Acht Jahre lang dauerte es bis zu diesem Tag. "Ich habe diese Zeit definitiv gebraucht, um mich anzupassen und zu verstehen, worum es hier geht", betonte Daniel. "Es wäre naiv von mir, nach einem Jahr auf die Knie zu fallen und einen Heiratsantrag zu machen, ich glaube, das wäre ein Misserfolg gewesen." Er musste sich sicher auch erst einmal auf seine künftige Rolle einstellen - und vor allem auch Victorias Vater überzeugen.

Daniel hat hart an sich gearbeitet, um ein guter Prinz zu werden

Das hat er bekanntlich erfolgreich getan. Und zudem aller Welt bewiesen, dass er der perfekte Mann für Victoria ist. Dafür tat Daniel einiges: Er lernte etwa extra ein salonfähiges Englisch und die höfischen Umgangsformen, gab seine Tätigkeit im Sportstudio auf und stellte sich ganz in den Dienst der Krone. Bei Auftritten unterstützt er die Kronprinzessin liebevoll, die an seiner Seite sichtlich aufgeblüht ist und nach der schweren Magersuchtphase wieder Freude an ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit gefunden hat. Daniel hat sich längst auch ein eigenes Profil erarbeitet, setzt am liebsten auf sportliche Wohltätigkeitsveranstaltungen und kann so seine früheren Erfahrungen für die Arbeit des Königshauses einbringen.

Zusammen mit ihren beiden Kindern - Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) - bilden sie eine royale Vorzeigefamilie ohne Skandale. König Carl Gustaf und seine Frau Königin Silvia (81) können sich also sicher sein, dass sie eines Tages würdige Nachfolger haben werden.