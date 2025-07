Domino Kirke-Badgley (41) hat stolz ihren Babybauch präsentiert. Die Musikerin und ihr Ehemann Penn Badgley (38) erwarten nach ihrem ersten gemeinsamen Sohn nun Zwillinge. Auf Instagram teilte die 41-Jährige jetzt neue Fotos - darunter eines, das deutlich zeigt, wie weit ihre Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist.

Auf ihrem Social-Media-Account teilte Kirke-Badgley die Bilderreihe, die verschiedene Einblicke in ihr Privatleben gewährt - darunter ein Selfie mit dem "You - Du wirst mich lieben"-Star. Besonders ein Foto sorgt bei den Fans für Begeisterung: In einem gemusterten Maxikleid posiert die Musikerin für die Kamera und hält dabei liebevoll ihren runden Babybauch fest.

In den Kommentaren zeigen sich viele Follower begeistert. "Der Bauch wächst. Du siehst toll aus!", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Zwillinge stehen dir gut." Und ein dritter User fügte hinzu: "Ihr seid beide wunderschön! Ich liebe euch! Hoffentlich ist alles in Ordnung mit den Zwillingen!"

Kirke-Badgley wird zum dritten und vierten Mal Mutter

Im Februar verkündeten Domino Kirke-Badgley und Penn Badgley, dass sie Zwillinge erwarten. "Babys Nummer drei und vier kommen im Sommer! Was für ein Plot Twist! Spontane Zwillinge sind einfach zauberhaft", schrieb Kirke-Badgley auf Instagram. Dazu teilte sie ein Foto aus einer Fotobox, das sie mit ihrer Familie und deutlich sichtbarem Babybauch zeigt. Das seit 2017 verheiratete Paar sei "überwältigt" und "voller Ehrfurcht".

Für die Sängerin ist es das dritte und vierte Kind: Aus einer früheren Beziehung mit dem Musiker Morgan O'Kane brachte sie einen Sohn mit in die Ehe. 2020 kam ihr erstes gemeinsames Kind mit Penn Badgley zur Welt, ebenfalls ein Sohn.