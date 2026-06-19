Sie erwartet ihr drittes Kind: Natalie Portman feiert 45. Geburtstag - und zeigt ihren Babybauch

Natalie Portman feierte ihren 45. Geburtstag mit einer Reise durch Italien und Frankreich. Auf Instagram teilt sie nun Eindrücke ihrer Geburtstagswoche. Dabei fällt ein Schnappschuss besonders auf: Vor dem Eiffelturm posiert sie mit deutlich sichtbarem Babybauch.
Natalie Portman hat am 9. Juni ihren 45. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram teilt die Schauspielerin nun zahlreiche Fotos ihrer "Geburtstagswoche", die sie in zwei Ländern verbracht hat: Italien und Frankreich. Die Oscarpreisträgerin lebt bereits seit vielen Jahren in Frankreich. Unter den Fotos ist auch ein Schnappschuss, der Portman mit wachsendem Babybauch zeigt.