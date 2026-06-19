Sie erwartet ihr drittes Kind: Natalie Portman feiert 45. Geburtstag - und zeigt ihren Babybauch

Natalie Portman feierte ihren 45. Geburtstag mit einer Reise durch Italien und Frankreich. Auf Instagram teilt sie nun Eindrücke ihrer Geburtstagswoche. Dabei fällt ein Schnappschuss besonders auf: Vor dem Eiffelturm posiert sie mit deutlich sichtbarem Babybauch.

Natalie Portman hat am 9. Juni ihren 45. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram teilt die Schauspielerin nun zahlreiche Fotos ihrer "Geburtstagswoche", die sie in zwei Ländern verbracht hat: Italien und Frankreich. Die Oscarpreisträgerin lebt bereits seit vielen Jahren in Frankreich. Unter den Fotos ist auch ein Schnappschuss, der Portman mit wachsendem Babybauch zeigt.

Ein Teil der Fotos zeigt Portman während ihrer Reise durch Italien, wo sie ihren Geburtstag gefeiert hat. Laut ihrer Caption habe sie dort "die beste Geburtstagswoche überhaupt" erlebt. Auf den Bildern ist sie entspannt und gut gelaunt zu sehen - unter anderem bei Restaurantbesuchen und mit mehreren Pastagerichten.

Besonders auffällig ist ein Foto, auf dem die Schauspielerin ihren deutlich sichtbaren Babybauch zeigt. Darauf posiert Portman gemeinsam mit einer Freundin vor dem Eiffelturm - gekleidet in einem Hoodie der New York Knicks über einem sommerlichen Kleid. Die Schauspielerin lebt derzeit mit ihren Kindern in Paris.

Natalie Portman wird zum dritten Mal Mutter - erstes Kind mit neuem Partner

Portman hatte im April bekannt gegeben, dass sie ihr drittes Kind erwartet - es ist ihr erstes gemeinsames Kind mit Partner Tanguy Destable (46). In einem Interview mit "Harper's Bazaar" äußerte sie sich damals sehr persönlich über die Nachricht und sprach von großer Freude und Dankbarkeit. "Tanguy und ich sind sehr aufgeregt", sagte sie.

Portman ist bereits Mutter von zwei Kindern: Sohn Aleph (15) und Tochter Amalia (9), die aus ihrer früheren Ehe mit dem Choreografen Benjamin Millepied (49) stammen. Das Paar hatte 2012 geheiratet und sich 2024 nach mehr als zehn Jahren Ehe getrennt.