Chelsy Davy, die Ex-Freundin von Prinz Harry, erwartet ihr drittes Kind. Auf Instagram präsentiert die Schmuckdesignerin ihre neue Kollektion und zeigt gleichzeitig ihren Babybauch.
Chelsy Davy (40), die Ex-Freundin von Prinz Harry (41), erwartet ihr drittes Kind. Auf Instagram teilte die Unternehmerin eine Fotocollage anlässlich der neuen Kollektion ihrer Schmuckmarke Aya. Während das erste Bild eine elegant gedeckte Tafel mit Schmuckstücken zeigt, sorgen vor allem andere Aufnahmen für Aufsehen: Darauf präsentiert Davy stolz ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch.