Chelsy Davy, die Ex-Freundin von Prinz Harry, erwartet ihr drittes Kind. Auf Instagram präsentiert die Schmuckdesignerin ihre neue Kollektion und zeigt gleichzeitig ihren Babybauch.

Chelsy Davy (40), die Ex-Freundin von Prinz Harry (41), erwartet ihr drittes Kind. Auf Instagram teilte die Unternehmerin eine Fotocollage anlässlich der neuen Kollektion ihrer Schmuckmarke Aya. Während das erste Bild eine elegant gedeckte Tafel mit Schmuckstücken zeigt, sorgen vor allem andere Aufnahmen für Aufsehen: Darauf präsentiert Davy stolz ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch.

In einem blauen Kleid rückt die Schmuckdesignerin ihren Babybauch stilvoll ins Rampenlicht. "Vielen Dank an alle, die mit uns die Einführung der Halo-Kollektion gefeiert haben", schreibt die 40-Jährige dazu in der Bildunterschrift - ohne dabei ihre Schwangerschaft zu erwähnen.

Davy und Harry waren sieben Jahre lang ein Paar

Chelsy Davy, die sieben Jahre lang eine On-Off-Beziehung mit Prinz Harry führte, wurde 2022 erstmals Mutter eines Sohnes namens Leo. Im September 2024 folgte Tochter Chloe. Vater ist jeweils ihr Ehemann Sam Cutmore-Scott, ein britischer Hotelier. Er ist der Bruder des britischen Schauspielers Jack Cutmore-Scott (38), der zuletzt in Christopher Nolans oscarprämiertem Drama "Oppenheimer" zu sehen war.

Schon die Geburt ihrer Tochter Chloe verkündete Davy auf ähnliche Weise: Über Instagram teilte sie die Neuigkeit, als sie zeitgleich eine nach ihrer Tochter benannten Schmuckkollektion vorstellte. Damals veröffentlichte Chelsy mehrere Fotos - darunter eines, auf dem sie Chloe im Arm hält.

Trotz der Trennung im Jahr 2011 blieben Davy und Prinz Harry freundschaftlich verbunden. Sie gehörte 2018 sogar zu den Gästen auf der Hochzeit von Harry und Herzogin Meghan (44).