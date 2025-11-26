Am Dienstag machte Richard Branson den Tod seiner Ehefrau öffentlich. Der Verlust kam offenbar völlig unerwartet. Nach einer Rückenverletzung ging es ihr zuletzt wieder deutlich besser.
Richard Branson (75) gab am Dienstag den Tod seiner Ehefrau Joan Templeman (1945-2025) bekannt. Einen Tag später erzählt der Gründer der Virgin Group in einem Instagram-Beitrag von ihrem letzten gemeinsamen Moment. Beide hätten im Krankhaus gelegen - er selbst wegen einer Schulterverletzung, seine Frau wegen einer Rückenverletzung. "Wir lachten darüber, wie typisch es für uns war, auf derselben Etage zu landen, wie verliebte Teenager, die sich freuen, einander wiederzufinden", erinnert sich Branson.