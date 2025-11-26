Am Dienstag machte Richard Branson den Tod seiner Ehefrau öffentlich. Der Verlust kam offenbar völlig unerwartet. Nach einer Rückenverletzung ging es ihr zuletzt wieder deutlich besser.

Richard Branson (75) gab am Dienstag den Tod seiner Ehefrau Joan Templeman (1945-2025) bekannt. Einen Tag später erzählt der Gründer der Virgin Group in einem Instagram-Beitrag von ihrem letzten gemeinsamen Moment. Beide hätten im Krankhaus gelegen - er selbst wegen einer Schulterverletzung, seine Frau wegen einer Rückenverletzung. "Wir lachten darüber, wie typisch es für uns war, auf derselben Etage zu landen, wie verliebte Teenager, die sich freuen, einander wiederzufinden", erinnert sich Branson.

Ihr Tod kam offenbar überraschend. "Sie war guter Dinge und wurde immer stärker", berichtet er. Sie habe ihn bei einem gemeinsamen Mittagessen noch angestrahlt. "Dann war sie plötzlich weg, schnell und schmerzlos", so Branson. "Und zum Glück war ich direkt an ihrer Seite. Es ist für uns alle ein großer Trost zu wissen, dass wir zusammen waren."

"Fünzig unglaubliche Jahre voller Erinnerungen"

In seiner Nachricht erinnert er sich an die schönen Momente, die sie gemeinsam erlebt hatten, darunter ihren 80. Geburtstag in diesem Jahr, den sie in Marokko verbrachten. "Sie in diesen letzten Monaten so glücklich zu sehen, ist etwas, das wir für immer in Erinnerung behalten werden", schreibt der britische Gründer. Obwohl das Leben ohne sie nie mehr wie zuvor sein werde, könne er auf "fünfzig unglaubliche Jahre voller Erinnerungen" zurückblicken. Ihre Beziehung habe "einfach funktioniert".

Doch er schreibt auch: "Wir sind am Boden zerstört, dass sie nicht mehr da ist." Ihre gemeinsamen Kinder Sam (40) und Holly (44) sowie die Enkelkinder hätten sie genau wie er geliebt. "Joan war mein Ein und Alles, der leuchtende Stern, um den sich das Universum unserer Familie immer gedreht hat", ehrt er seine verstorbene Frau in seiner Nachricht. "Dieses Licht ist nicht erloschen, es hat nur eine neue Form angenommen. Es wird uns weiterleiten. Und wir werden sie immer bei uns tragen", ergänzt er.

Zu seiner liebevollen Nachricht teilt Branson einige Bilder, darunter ein Schwarz-Weiß-Foto des Paars in jungen Jahren, ein aktuelles sowie ein altes Familienfoto mit den Kindern. Auch wie Branson seiner Joan einen Kuss auf die Wange gibt, ist zu sehen.

Auch Sam Branson würdigt seine Mutter

Richard Branson und Joan Templeman waren seit 1989 verheiratet und verbrachten mehr als ein halbes Jahrhundert miteinander. Sie bekamen zwei Töchter und einen Sohn. Tochter Clare Sarah wurde drei Monate zu früh geboren und starb drei Tage nach der Geburt.

Neben Branson meldete sich auch bereits der gemeinsame Sohn Sam zu Wort. In einem Instagram-Post bezeichnete er seine Mutter als "freundlichste, liebevollste, warmherzigste und unendlich großzügige Frau, die je auf dieser Erde gewandelt ist". Für ihn sei es ein Privileg gewesen, sie als Mutter zu haben.