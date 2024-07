Sie erhält Preis für ihr Lebenswerk: Dramatischer Sommer-Look: Sharon Stone begeistert in Italien

(obr/spot) 19.07.2024 - 18:16 Uhr , aktualisiert am 19.07.2024 - 18:16 Uhr

Dramatischer Sommer-Look: Sharon Stone begeistert in Italien

1 Sharon Stone weiß sich in Szene zu setzen. Foto: imago/ABACAPRESS / D Avanzo Maurizio/IPA/ABACA

Sharon Stone hat es wieder getan! Mit einem umwerfenden Auftritt beim Taormina Film Festival lenkt die 66-jährige Schauspielerin alle Aufmerksamkeit auf sich. Stone erhält einen Preis für ihr Lebenswerk.











Glamour pur! Hollywood-Star Sharon Stone (66) begeistert bei einem Fototermin auf dem Taormina Film Festival in Italien mit einem atemberaubenden Aufritt. In einem dramatischen, bodenlangen XXL-Blumenkleid mit fließenden Einsätzen setzt sich die Schauspielerin für die Fotografen perfekt in Szene.