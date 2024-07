Für Jana Azizi (35) beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Fernsehmoderatorin, die seit mehr als vier Jahren für RTL tätig war, verlässt den Sender. Das hat sie jetzt selbst mitgeteilt. Azizi zieht es mit ihrem Ehemann, Johann Ackermann (40), nach Mallorca.

Die Moderatorin bestätigt auf Instagram einen Bericht der "Bild"-Zeitung und erklärt in einem Clip: "In den letzten Wochen haben wir unseren großen Schritt vorbereitet und geplant. Wir wandern aus nach Mallorca!" Das Paar wolle seine Zelte in Deutschland abbrechen und sich einen Lebenstraum erfüllen. "Denn wir lieben diese Insel einfach, mit all ihren Facetten." Für ihren Ehemann gebe es dort als Triathlon-Trainer "natürlich perfekte Arbeitsbedingungen". Die Fans der Moderatorin können sich demnach sicher sein, dass auch auf sie einiges zukommt. Was genau, verrät Azizi noch nicht.

Lesen Sie auch

Jana Azizi möchte mit ihrem Johann auf Mallorca Wurzeln schlagen

"Ich freue mich jetzt auf alles, was kommt", schreibt sie dazu und bedankt sich bei dem Sender. "Es war eine tolle Zeit bei RTL, und ich bin total dankbar für die vielen Möglichkeiten, die ich dort hatte, mich in so vielen unterschiedlichen Formaten als Moderatorin auszuleben! Und wer weiß, vielleicht läuft man sich auch wieder über den Weg, aber ich freue mich jetzt erstmal auf das Abenteuer Mallorca und dort mit Johann Wurzeln zu schlagen..."

Azizi wechselte 2020 zu RTL. Dort war sie seither in unterschiedlichen Formaten zu sehen. Eine Sprecherin des Senders erklärt der Tageszeitung: "Jana Azizi ist eine tolle Moderatorin, die in den vergangenen Jahren verschiedene Formate und ganz besonders 'Explosiv' mit ihrer sympathischen Art bereichert hat. Dafür danken wir ihr herzlich und wünschen Jana alles erdenklich Gute für ihre berufliche und private Zukunft." Laut des Berichts wolle Azizi angeblich für die Arbeit regelmäßig nach Deutschland fliegen.