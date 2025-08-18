Sie dürfen gejagt werden: Marderhunde in Stuttgart? Was die Stadt zu einer Sichtung im Osten sagt

In Stuttgart sind offenbar schon Marderhunde unterwegs gewesen. Doch fühlen sie sich im Stadtgebiet auch schon so wohl wie Waschbären?
In diesen warm bis heißen Sommertagen ist Gott und die Welt in Stuttgart unterwegs. Ein Waschbär klettert am Neuen Schloss herum. Die Turmfalken vom Schwabenlandtower halten im Stuttgarter Osten Ausschau nach leckerer Beute und müssen sich dabei mit Rabenkrähen rumärgern. Vielleicht suchen sie aber vorsichtshalber auch schon eine neue Bleibe, falls der neue Tower-Eigentümer Eigenbedarf anmeldet. Und Raubfliegen sind auch schon gesehen worden, ebenso wie Tigermücken. Jetzt aber auch noch ein Marderhund?