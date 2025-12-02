Frisch verlobt und verliebt wie am ersten Tag: Anna Rossow und Dominik Stuckmann zeigen ihr Glück bei einem Event in Köln und verraten ihren größten Weihnachtswunsch.
Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) zeigten sich zum ersten Mal nach ihrer Verlobung bei einer Veranstaltung - Küsse und verliebte Blicke inklusive. Die beiden besuchten das Ferrero Rocher Golden Santa Event in Köln und durften sich über zahlreiche Glückwünsche freuen, darunter auch von Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (34), die das Event, bei dem der neue Ferrero Rocher Weihnachtsmann präsentiert wurde, ebenfalls besuchte: "Ich freue mich von Herzen so sehr für die beiden."