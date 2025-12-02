Frisch verlobt und verliebt wie am ersten Tag: Anna Rossow und Dominik Stuckmann zeigen ihr Glück bei einem Event in Köln und verraten ihren größten Weihnachtswunsch.

Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) zeigten sich zum ersten Mal nach ihrer Verlobung bei einer Veranstaltung - Küsse und verliebte Blicke inklusive. Die beiden besuchten das Ferrero Rocher Golden Santa Event in Köln und durften sich über zahlreiche Glückwünsche freuen, darunter auch von Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (34), die das Event, bei dem der neue Ferrero Rocher Weihnachtsmann präsentiert wurde, ebenfalls besuchte: "Ich freue mich von Herzen so sehr für die beiden."

Kennengelernt haben sich Stuckmann und Rossow 2022 über das TV-Format "Der Bachelor". Vor wenigen Tagen machten sie ihre Verlobung offiziell - und schrieben damit "Bachelor"-Geschichte: Eine Hochzeit zwischen dem TV-Junggesellen und seiner finalen Auserwählten hat es bislang noch nie gegeben.

"Ein Baby wäre der größte Wunsch"

Doch bei einer Hochzeit alleine soll es nicht bleiben. "Ein Baby wäre der größte Wunsch fürs nächste Jahr", verriet das frischverlobte Paar am Rande des Events. Doch bevor diese Zukunftsträume konkreter werden, rückt erst einmal Weihnachten in den Mittelpunkt. Und da gehört für Stuckmann neben Lebkuchen und Schokolade ein Ritual unbedingt dazu: der Filmklassiker "Das letzte Einhorn". "Den habe ich als Kind jedes Jahr gesehen", erzählt er.

Auch Rossow denkt gerne an das Weihnachten ihrer Kindheit zurück. "Bei mir kam früher das Christkind, und davor gab es immer dieses kleine Ritual: durchs Schlüsselloch schauen, ob es schon 'Christkindhaare' gibt." Diese Tradition möchte sie später unbedingt an ihre eigenen Kinder weitergeben.

Geschenke, die von Herzen kommen

Beim Thema Geschenke gibt es dagegen klare Regeln: "Es wird nicht alles durcheinander ausgepackt, sondern nacheinander - wie kleine Highlights", sagt Rossow. Am meisten Freude bereitet man ihr mit Selbstgemachtem: "Dinge, in denen Aufwand, Kreativität und Liebe stecken, schätzen wir beide sehr. Es muss nichts Großes sein - aber man sollte spüren, dass sich jemand Gedanken gemacht hat."

Dem stimmt auch Stuckmann zu: "Ein liebevoll verpacktes Geschenk, vielleicht etwas Selbstgemachtes oder auch mal eine besondere Schokolade - das macht Weihnachten für uns aus", erklärt er und gibt zu, der "klassische Last-Minute-Käufer" zu sein. "Oft tatsächlich am 24. selbst. Aber irgendwie klappt es jedes Jahr wieder", lacht der Ex-"Bachelor".

Diesen Last-Minute-Stress kennt auch Sharon Battiste nur zu gut. "Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, nicht erst drei Tage vorher alles zu besorgen, wenn die Stadt überfüllt ist", hofft die 34-Jährige. Und in puncto Geschenke teilt sie die Haltung des Paares: "Für mich sind Geschenke dann am schönsten, wenn man merkt, dass sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat." Große Gesten brauche es dafür nicht. "Ich finde es viel wertvoller, wenn etwas von Herzen kommt."

Überraschen könne man sie daher vor allem mit kleinen, persönlichen Gesten. "Mit 'irgendwas' aus Pflichtgefühl erreichst du mich nicht - das spüre ich sofort." Aber auch mit Weihnachtsleckereien könne man ihr immer eine Freude machen. "Ich liebe Vanille-Kipferl und alles, was irgendwie nach Zimt riecht. Und ich bin die erste, die dem Schokoweihnachtsmann die Mütze abbeißt."