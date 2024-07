Sie brachten Glück: Olympia in Paris: Niederländische Royals feuern Hockeyteam an

König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) sowie Kronprinzessin Amalia (20) und Prinzessin Alexia (19) haben sich am Samstag (27. Juli) bei einem olympischen Hockey-Auftaktspiel der Männer gezeigt. Die vier feuerten natürlich ihr Heimatland die Niederlande an. Bei dem Spiel gegen Südafrika brachte der royale Besuch Glück.

Gemeinsame Fotos und ein Besuch bei den Sportlern

Die Mannschaft, die sich 2023 den Europameister-Titel holte, besiegte ihren Gegner im ersten Spiel mit 5:3. Wie Bilder der Partie zeigen, gratulierten die Royals höchstpersönlich auf dem Feld und posierten für ein gemeinsames Gruppenbild. Willem-Alexander und Ehefrau Máxima besuchten am Vortag die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele und nahmen dabei neben dem dänischen König Frederik X. (56) und seiner Ehefrau Königin Mary (52) Platz.

Bei Instagram richtete das niederländische Königspaar Worte an die Athleten ihres Landes: "Viel Glück an alle aus dem #TeamNL. Eure harte Arbeit, Hingabe und Leidenschaft haben euch hierher gebracht. Genießt es in vollen Zügen und macht die Niederlande stolz. Wir freuen uns auf spannende Spiele und besondere sportliche Leistungen in Paris." In dem Posting wird auch erklärt, dass der König und die Königin sowie die beiden Töchter noch bis 30. Juli bei Olympia anwesend seien. Die jüngste Tochter, Prinzessin Ariane (17), ist demnach nicht mit dabei.

Einen weiteren Programmpunkt haben die vier neben dem Hockey-Spiel bereits absolviert, wie aus einem zweiten Post hervorgeht. "Der König, die Königin, die Prinzessin von Oranien, Prinzessin Alexia und der Premierminister haben das olympische Dorf besucht, in dem sich ein großer Teil der Athleten aufhält", heißt es darin. Dazu wurde eine Bilderreihe veröffentlicht, die die niederländischen Royals gut gelaunt und inmitten der Sportlerinnen und Sportler zeigt.