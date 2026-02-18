Sie blickt auf ihre Anfänge zurück: Miley Cyrus feiert 20 Jahre Hannah Montana mit Disney+-Special

Vor 20 Jahren flimmerte Miley Cyrus erstmals als Miley Stewart alias Hannah Montana über die Bildschirme. In einer Jubiläumssendung erinnert sie sich bald an alte Zeiten zurück.
Zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" kehrt Miley Cyrus (33) in einer Sondersendung zu ihren Wurzeln zurück. Disney+ zeigt das "Hannah Montana 20th Anniversary Special" am 24. März. Vor Live-Publikum spricht Cyrus mit Alex Cooper (31), Host des Podcasts "Call Her Daddy", über die Entstehung der Kultfigur und den Einfluss der Serie auf Fans weltweit, wie es in einer Presseerklärung heißt.