Sie blickt auf ihre Anfänge zurück: Miley Cyrus feiert 20 Jahre Hannah Montana mit Disney+-Special

Vor 20 Jahren flimmerte Miley Cyrus erstmals als Miley Stewart alias Hannah Montana über die Bildschirme. In einer Jubiläumssendung erinnert sie sich bald an alte Zeiten zurück.

Zum 20-jährigen Jubiläum von "Hannah Montana" kehrt Miley Cyrus (33) in einer Sondersendung zu ihren Wurzeln zurück. Disney+ zeigt das "Hannah Montana 20th Anniversary Special" am 24. März. Vor Live-Publikum spricht Cyrus mit Alex Cooper (31), Host des Podcasts "Call Her Daddy", über die Entstehung der Kultfigur und den Einfluss der Serie auf Fans weltweit, wie es in einer Presseerklärung heißt.

Zudem soll bislang unveröffentlichtes Archivmaterial gezeigt und einige der Kulissen "wieder zum Leben erweckt werden". Dazu zählen das Wohnzimmer von Hannah Montanas Familie sowie ihr Kleiderschrank. "Außerdem werden einige bekannte Notizen wieder ins Rampenlicht gerückt", teasert Disney+ an.

Miley Cyrus ist stolz auf ihren Serienerfolg

In der Mitteilung meldet sich auch Miley Cyrus selbst zu Wort. "Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein." Aus der Serie sei eine gemeinsame Erfahrung entstanden, die ihr Leben - und das vieler Fans - nachhaltig geprägt habe. Dafür sei sie "für immer dankbar". Dass die Figur auch nach all den Jahren den Menschen noch so viel bedeute, mache sie "sehr stolz". Mit der "Hannahversary"-Feier wolle sie den Fans danken, "die mir seit 20 Jahren zur Seite stehen".

Die Fans reagieren auf Instagram begeistert: Der Ankündigungs-Post sammelt in weniger als 24 Stunden mehr als 2,5 Millionen Likes, in der Kommentarspalte überschlagen sich die Reaktionen. "Ich habe Gänsehaut, oh mein Gott!", schreibt eine Person. Ein anderer träumt von einem noch größeren Comeback von Miley Cyrus als Hannah Montana: "Ein Disney+-Special reicht mir nicht, ich will, dass sie in der Halbzeitshow des Super Bowl auftritt."

"Hannah Montana" machte sie berühmt

"Hannah Montana" war für Miley Cyrus der Startschuss ihrer Musik- und Schauspielkarriere. Von 2006 bis 2011 spielte sie in vier Staffeln der Disney-Serie die Schülerin Miley Stewart, die ein Doppelleben führt: tagsüber ganz normaler Teenager, abends gefeierter Popstar - verborgen unter einer blonden Perücke. Auch im Kinofilm "Hannah Montana - Der Film" (2009) übernahm Cyrus die Rolle. Bereits ein Jahr zuvor war der Konzertfilm "Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert" erschienen.