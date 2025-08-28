Sie bleibt positiv: Patrice Aminati spricht über Auf und Ab ihrer Krebserkrankung

Patrice Aminati hält ihre Follower über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden. In einem Update berichtet sie von einer neuen Therapie und schildert die Höhen und Tiefen, die sie begleiten.
Die an Krebs erkrankte Patrice Aminati (30) hat sich in einem Instagram-Beitrag ein weiteres Mal zu ihrem Gesundheitszustand geäußert. "Vor vier Wochen habe ich eine neue Therapie, eine andere Infusion erhalten - mit Nebenwirkungen, die wie immer diese begleiten", erklärt die Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati (51). Für Therapien seien "Mut, Durchhaltevermögen" erforderlich.