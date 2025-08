1 Pamela Anderson (li.) lässt sich von Vergleichsdebatten zu Herzogin Meghan nicht aus der Ruhe bringen. Foto: ddp/INSTAR / DPPA/POOL/Courtesy of the Vice President s Office

Bei ihrem Auftritt in Andy Cohens (57) Talkshow "Watch What Happens Live" wurde Pamela Anderson (58) direkt gefragt, ob sie Herzogin Meghans (44) Netflix-Kochshow "With Love, Meghan" für einen "Abklatsch" ihrer eigenen Serie halte. Die Antwort fiel eindeutig aus.